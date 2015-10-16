Bahçeli, AKP'yle koalisyon görüşmesindeki o çantanın içinde neler olduğunu açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu yapılan koalisyon görüşmelerinde, yanında bulunan çantada neler olduğunu açıkladı.

Bahçeli, çantada çözüm sürecinin sona erdirilmesinin, PKK’ya neden işlem yapılmadığının, açılım ve çözüm blokunun, çözüm sürecinde kimin ne dediğinin, hangi konuşmayı nerede yaptığının, MHP’nin koalisyon protokolü için önerilerinin, bakanlık dağılımının, mevcut bakanlıklar ve kurumların, MHP-AKP koalisyonunda bakanlık dağılımının bulunduğunu söyledi.

Bahçeli, dosyaları vermediğini, Davutoğlu’nun 4 şartı kabul etmediğini de sözlerine ekledi.