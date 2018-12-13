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Bahçeli: Kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki tren kazasına ilişkin, "Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, başlatılan adli ve idari tahkikatın derinleştirilerek kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temenn

13 Aralık 2018 21:24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara\'daki tren kazasına ilişkin, \"Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, başlatılan adli ve idari tahkikatın derinleştirilerek kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir. Tren kazasında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah\'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum.Halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah milletimizi her türlü musibetten,görünür-görünmez kaza ve belalardan korusun diyorum\" dedi. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin Ankara\'daki tren kazasına ilişkin Twıtter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: \"Bugün sabah erken saatlerde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Ankara Yenimahalle’deki Marşandiz İstasyonu yakınlarında yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotifle çarpışmıştır. Bu elim kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 47 vatandaşımız da yaralanmıştır. Gerçekten de üzüntümüz büyüktür. Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, başlatılan adli ve idari tahkikatın derinleştirilerek kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir. Tren kazasında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,ailelerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum.Halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah milletimizi her türlü musibetten,görünür-görünmez kaza ve belalardan korusun diyorum.\" 


ANKARA (DHA)
 

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