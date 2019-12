-BAHÇELİ KASETİN ARKASINDAKİ İSMİ VERDİ İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''(Başbakan Recep Tayyip Erdoğan) Şerefiniz ve siyasi namusunuz hala biraz varsa bunlara karşılık ver. Odalara kamera koydurup özel hayatları gözetleyen aşağılık röntgencileri sen de deşifre et ve bize yönelik oyunları tezgahlayanları ortaya çıkar. Aksi takdirde gök kubbeyi başına yıkmaya kararlıyım'' dedi. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda, partisinin İstanbul milletvekili adaylarının tanıtım toplantısına katılan Bahçeli, herkesin Anneler Gününü kutladı. Burada konuşan Bahçeli, MHP'nin üzerinde oyunlar oynandığını, okyanus ötesinden kumandalı internet sitelerinin fitne ve nifak tohumları saçtığını savunarak, şöyle devam etti: ''İnternette her türlü zehiri kusanlarla AKP arasındaki ilişki çok derece manidardır. Buradan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sormak ve cevapları beklediğimizi ifade ediyorum. İbrahim Faruk Bayındır kim? Bu şahıs Küçükçekmece Belediyesinde AKP Meclis üyeliği yapmış mıdır? Arkasından istifa ederek, İstanbul 3. bölgeden milletvekili adaylığına müracaat etmiş midir? Bu kişinin partimizi zan ve töhmet altına alan yayınlara ev sahipliği yapan kirli internet siteleriyle ne tür bağlantısı vardır? Ülkücü gazete isimli fitne yuvasının değişik ülkeler üzerinden yaptığı alçak yayınları bu şahıs ve yüzleri karanlıkta kalan ortakları mı gerçekleştirmektedir? Sayın Başbakan bunları açıkla. Şerefiniz ve siyasi namusunuz hala biraz varsa bunlara karşılık ver. Odalara kamera koydurup özel hayatları gözetleyen aşağılık röntgencileri sen de deşifre et ve bize yönelik oyunları tezgahlayanları ortaya çıkar. Aksi takdirde gök kubbeyi başına yıkmaya kararlıyım.'' ''Pislikleri yok etmek için sabırsız olduklarını'' vurgulayan Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti: ''Her dava arkadaşım da yaşantısında son derece dikkatli ve özenli olmalı. Özel hayatın sınırları içinde yer alsa da değerlerimizle, ilkelerimizle, inançlarımızla bağdaşmayan hareketleri tasvip etmemiz imkansızdır. Ahlaki zaaflar uğruna nefisleriyle hareket edenler akıllarını başlarına almalıdırlar. Aramızda yer bulamayacaklarını kesinlikle bilmelidirler. Ülkücünün değerleriyle bağdaşmayan kim varsa yanımızda asla duramayacaktır. Ahlaktan, erdemden edepten, terbiyeden doğru ve iyi insan olmaktan zerre kadar taviz vermeden Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz. Aksi davranışları gösterenleri mutlaka aramızdan ayıklayacağız. Bütün gözler üzerimizdedir. Şaibelere katlanmamız, görmezden gelmemiz, hoş görmemiz mümkün değil. Çünkü Türk milliyetçileri, ahlaklı, cesaretli, vatan sever, inançlı, düzgün vasıflı bir camia olarak dimdik duruyoruz. Başta iktidar olmak üzere malum odaklar, bölünmeye ve kardeş kavgasına engel olarak gördükleri MHP'yi çözmek ve içten çökertmek için ellerinden geleni yapacaklardır.''