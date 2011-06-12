-BAHÇELİ: KARAR MİLLETİMİZİN ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara'da kullandı. Partililerle birlikte Anıttepe İlköğretim Okuluna gelen MHP Genel Başkanı Bahçeli, oyunu 4460 No'lu sandıkta kullandıktan sonra görevlilerle tokalaştı ve okuldan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine genel seçimleri değerlendiren Bahçeli, 24. dönem milletvekilli genel seçimlerinin ''büyük Türk milletine, bütün siyasi partilere ve onların değerli adaylarına hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ettiğini'' söyledi. Bütün siyasi partilerin seçim faaliyet döneminde elden gelen bütün gayreti gösterdiğini belirten Bahçeli, ''Düşüncelerimizi halkımıza ulaştırmanın çabası içinde olmuştur. Artık karar milletimizindir, bugün akşam inşallah hayırlı sonuçlar milletimiz için oluşur'' dedi. Oy pusulasının çok büyük olduğuna ilişkin eleştiriler olduğunu ifade eden bir gazetecinin sorusu üzerine Bahçeli, ''Biz oyumuzu kolay kullandık'' diye konuştu. İlk kez şeffaf sandıkların kullanılmasıyla ilgili olarak da Bahçeli, ''Daha iyi oldu'' değerlendirmesinde bulundu. Vatandaşlar Bahçeli'ye yoğun ilgi gösterirken, okul çevresinde özel harekat polislerinin geniş güvenlik önemi aldığı gözlendi. -BÜYÜKATAMAN OYUNU BURSA'DA KULLANDI MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman, oyunu Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde kullandı. Sabah saat 11.00'de Konak Mahallesi'nde bulunan Zekai Gümüşdiş İlköğretim Okulu'na eşi ile gelen Büyükataman, 1605 nolu sandıkta 24. dönem milletvekili seçimleri için oyunu kullandı. Büyükataman, kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Karar anıydı. Ülkemiz için hayırlı olsun'' dedi. -"ÖSYM'YE BULAŞAN PARMAKLARIN SEÇİMLERE BULAŞMASIN" MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, oyunu İzmir'de kullandı. Güzelyalı semtindeki Selma Yiğitalp Lisesi'ne saat 11.00'de gelen Vural, 1244 no'lu sandıkta oy verdi. Vural'ın oyunu kullanmasının ardından, sandık başlarındaki partililer, okuldaki bazı sandık kurullarına seçmen sayısından daha az sayıda oy pusulası gönderildiğini öne sürerek, bunu tutanak altına aldırdıklarını söyledi. Okul çıkışında gazetecilere açıklama yapan Vural, ''Geçen seçim sürecine baktığımızda, bir siyasi partiyle mi yoksa devletin bütün imkanlarını acımasızca kullanan bir güçle mi mücadele ettiğimizi herkes gördü. Özellikle bu dönemde siyasetin kayıt dışı finansmanı büyük rol oynuyor, medyanın tutumu çok etkili oluyor'' dedi. Demokrasinin hür bir şekilde insanların tercihini yapabildiği bir rejim olduğunu kaydeden Vural, şunları söyledi: ''Ama oyu maniple etmek amacıyla, baskılar, tehditler, oyunlar, komplolar, demokrasiye yönelik tuzaklar silsilesi yaşadık, özellikle MHP'ye yönelik. Bütün bu şartlara rağmen milletimizin sağduyusuyla bugün bir milli irade tecelli edecek. Bu sağduyunun Türkiye'yi dengeli bir Türkiye'ye götüreceğine inanıyoruz. Demokrasi nedir derseniz, halkın iktidarı değiştirme gücüdür. İktidarı değiştirebilme gücünüz varsa ve bunu kullanabiliyorsanız demokrasi vardır. iktidarı değiştirmek silahla değil oyla olmalıdır. Bugün de vatandaşlarımızın oyuyla inşallah bu tecelli edecektir. Seçim sırasında ve sandıklar açıldıktan sonraki süreci çok yakinen takip ettiğimizi herkesin bilmesi gerekir. KPSS'ye, ÖSYM'ye bulaşan parmakların bu seçimlere bulaşmasını istemiyoruz. Bırakınız milletimiz kendi iradesiyle kendini yönetecekleri belirlesin, çarpıtmayın, zorlamayın, baskı uygulamayın. Umudum bu. Ne güzel bir Türkiye'deyiz, her türlü eksiğimize rağmen demokrasimiz var, Allah bizi bu demokrasinin daha ilerisinden korusun diyorum.''