Bahçeli: Kandil sönecek, İmralı bitecek, Erbil korkacak

T24 - MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Hükümetin terörle mücadelesini ve açılım politikasını sert bir dille eleştiren Bahçeli, demokratik açılımı pimi çekilmiş bombaya benzetti ve "Kandil sönecek, İmralı bitecek, Erbil korkacak" diye konuştu.



İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Yarın Cumhuriyet'imizin kurucusu aziz Atatürk'ün ölüm yıldönümüdür. Bu büyük devlet adamını şükran duygularıyla yad ediyoruz



Atatürk'e çok şey borçluyuz

İşgale, esarete baş kaldıran ve haddini bildiren Atatürk'e çok şey borçluyuz.

Yoksulluktan dolayı yıpranmış Türk milletine sahip olduğu kudreti hatırlatan onun eşsiz liderliği olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk milletiyle tek vücut olarak gerçekleştiği mücadeleyi Cumhuriyetle taçlandırmıştır.

Atatürk muhteremdir. Kendisi millet adına aldığı her kararın mutlaka meşrutiyetine dikkat ve özen göstermiştir.

Türk milletinin şerefini her şeyin üstünde tutmuş ve onu korumak için imkansızlıklara boyun eğmemiştir. Düşmanlara karşı direnç gösterirken asla inandığı yoldan dönmemiştir.

Türk olmanın gururunu ve gereklerini her daim taşınmasını öğütlemişti.

O milletimize inandı ve güvendi. Tek söz ve yetkinin kendisinde olmasını Cumhuriyet'le sağladı.



MHP geçit vermeyecektir

Bugün Cumhuriyet tehlikeye girse de, topraklarımız pay etmeye hazır olanlar olsa da bilsinler ki MHP vardır ve hain emellere asla geçit vermeyecektir.

Muhterem şehitlerimize rahmet diliyorum.

8 yıldır AKP vardır. AKP ile gelişmiş ve kalkınmış Türkiye sözleri sadece lafta kalmıştır. Vaatler boş çıkmıştır.

Her şeye karşı çıkan bir muhalefet anlayışla hareket etmediğimizi belirtmek isterim.

AKP 8 yılı heba etmiş, boşa harcamıştır. AKP iktidarları süresince ekonomi ağır bir krizler tahrip olmuştur. Yoksulluk her yeri sarmıştır.

Bölücülük kuvvetlenmiş.Kanunsuzluk, vurgun ve yıkım bir kurak haline gelmiştir.



Altı oyulmamış değerimiz kalmadı

Altı oyulmamış, dejenere edilmemiş değerimizi kalmamıştır

Bugün bize üslup ve hoşgörü dersi vermeye çalışan Başbakan’ın ne kadar nasipsiz olduğu ortadadır.

Bizim üslubumuzdan rahatsız olan Başbakan'a şunu söylemek isterim:

Başbakan'ın seviye dersi vermesi haddi değildir. Hırçın bir söylemin sahibi yine Başbakandır.

Katile sayın diyen, çiftçiye ananı da al git diyen Başbakan seviye dersi veremez. Edep ve izandan mahrum biri varsa Başbakan'dan başkası değildir.



Başbakan diline hakim olmalıdır

İftira ve çamur atma konusunda Başbakan'la kimse boy ölçüşemez. Başbakan fitne saçan diline hakim olmalıdır.

Siyaseti kirleten bu şahsın bizi karalamasına aziz milletimiz izin vermeyecektir. Bedeliniz fazlasıyla kendisine ödetecektir.

Asıl suratını gizlemeye çalışmasına halkımız izin vermeyecektir. Partimize karşı kullanılan kötü sözlerin hesabı sorulacaktır.

Bizi kendi pis siyasetlerine çekmek isteyenler amaçlarına ulaşamayacaklardır.



Taksim saldırısı

Taksim saldırısını gerçekleştiren teröristin PKK olması bizi şaşırtmadı.

Bölücü çevreler ve AKP hükümeti Taksim saldırısını provokasyon olarak göstererek, PKK'yı koruma çabasını içine girmiştir.

Cesedi parçalanmış olsa bile Kandil'de eğitilen bir terörist vardı. Bu cani İstanbul'a rahatça girmiştir.

Elini kolunu sallayarak Taksim saldırısı hazırlığını yapmıştır.

Herkesin dinlendiği bu ortamda, bu caninin bu planı dinlenmemiştir



Güvenlik teşkilatı hangi işlerle uğraşıyor

Bu caniler önceden belirlenemiyorsa aklımıza güvenlik teşkilatını ne yaptığı ve hangi işlerle uğraştığı gelecektir.

Taksim saldırısında önemli bir istihbarat zaafiyeti vardır.

Reşadiye saldırısında hedef şaşırtmaya çalışanlar da AKP hükümetinin başbakan yardımcısıdır.



İyi- kötü PKK yaratılmak isteniyor

Taksim vahşetine neden olan hain saldırı terör örgütünün uzantısı tarafından kabul edilmiştir. İyi-kötü PKK imajı yaratılmaya çalışılıyor.

İşte Türkiye'nin geldiği ibretlik görüntüsü bu şekildedir.

Dünyanın neresinde bir bölücübaşı oturduğu yerden gündem belirleyebilir bunu Başbakan Erdoğan'a sormak isterim.



İmralı canavarı ile müzakere ediliyor

İmralı canavarı ile görüşmeler müzakere aşamasına gelmiştir. İmralı canavarı ile müzakere hangi şeref ve haysiyet ile açıklanabilir.

Başbakan'ın devlet yönetiminden anladığı bu mudur?

Başbakan'ın bilgisi olmadan bebek katiliyle görüşmek imkansızdır. İmralı canavarı yettiği yerden tehditlerini sürdürmekte hükümette bunu sineye çekmektedir.

Suriye ile yapılan anlaşmayla af başlamıştır. İyi şeyler olacak sözlerinin bizi içine soktuğu karanlık tablo budur.

Milli birlik ve kardeşlik projesi denilerek sürdürülen açılım denilen yıkım projesi gerçek niyetlerin ortaya çıkmasını sağlamaktır.



Eşkıyaya ses çıkarmayan AKP, MHP'ye kan kusuyor

Bugünkü ortamda terörün cesaret kazanmasının nedeni AKP hükümetidir.

İşin hazin tarafına bakın ki eşkıyaya ses çıkarmayan ama sıra MHP'ye gelince yüzü değişen, kan kusan bir AKP çıkıyor.

Kardeşliğimiz veya milli birliğimiz nasıl yaşatılacaktır? Milli birliğin projesi nasıl olacaktır?

Hükümetin aymazlığı halkı bölmeye yarar.



Açılım, pimi çekilmiş bomba

AKP'ye oy veren vatandaşlarımız bu hükümete seçimlerde hak ettiği dersi verecek.

Milletimizin birliğine açılım adıyla pimi çekilmiş bomba atanlar gerekli dersi vatandaşlarımızdan alacaktır.





Kandil sönecek, İmralı bitecek, Erbil korkacak

Kandil sönecek, İmralı bitecek, Erbil korkacak ve geldikleri gibi gidecekler.

Millet olarak sıkıntılı bir dönemde ilerliyoruz. Siyasi partiler arasında güven bunalımı vardır. Demokratik ortam tarumar olmuştur.

İktidar ve muhalefet arasındaki sorunlar çözülmelidir. Milletimiz kavga değil huzur, çatışma değil işbirliği, cepheleşme değil birlik talep etmektedir.



MHP’lilere birlik çağrısı

Türkiye'nin güçlü olması bütünlüğüne sahip çıkılarak gösterilecektir. Geçmişte beraber olup da ayrı düştüğümüz dava arkadaşlarımızla güç birliği içinde yola çıkıyoruz.

Bize destek olan, şerefli geçmişimizde bizimle çalışan ama ayrı düştüğümüz dava arkadaşlarımızla tam bir kucaklaşma sağlayarak milletimize sahip çıkacağız.

Türkiye'yi yaşatmak, var etmek ve bekamız için güç birliği yapmak için ön şartsız yola çıktık.

Kazanmak zorunda olduğumuz aşikardır.

İpliği kopmuş tespih taneleri gibi durmamak için bekamıza sahip çıkmalıyız.

Muzaffer bir millete ayağa kaldırmak için çare arayan herkesin buluşacağı yer MHP'dir.



Ekonomik gelişmeler

AKP'nin 8. yılını dolmak üzeredir. Problemler artmıştır. Hükümetin verdiği sözler hemen unutulmuştur.

Vatandaşlarımızı ekonomik olarak gerilemiştir. İnsanlarımızın hayat standardında sevindirici bir ilerleme görülmemiştir. Milletimize verilen diğer sözlerin de yerine getirilmediğini açıkça gördük.

Ülkemiz girdaba sürüklenmiştir. Yatırım, üretim ve istihdam arasındaki bağı kuramayan AKP'nin başarısızlığı ortadadır. Hafife alınan ekonomik kriz sonunda vatandaşlarımız zor durumda kalmıştır.

Yoksul ailelerimiz daha fazlasını hak ettiği halde, erzak yardımlarıyla avutulmuştur. AKP'nin beceriksizliği ortadadır.

AKP'nin sıcak paraya dayalı büyüme stratejisi ülkeyi daha da zora sokmuştur. Tarlasının başında feryat eden işçimiz sesini duyuramamıştır. Cepler boş, haneler mutsuz, yarınlar karanlıktır.

Mahalle aralarına açılan marketler esnafın rızkını engellemiştir. Yaptıkları işlerde para kazanamayan esnafın vergi ve prim borçları bezdirmiştir. Borçlar taksitlendirilmelidir.