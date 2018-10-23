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Bahçeli: İttifak niyetimiz yok (1) 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuştu

23 Ekim 2018 14:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuştu. Cumhur ittifakına ilişkin konuşan Bahçeli, \"Hiçbir ittifak bir tarafın yok sayılmasıyla ayakta kalamaz. İttifak niyetimiz yok. Kendi yolumuzu artık kendimiz çizeceğiz. Her seçim bölgesinde kendi adaylarımızı çıkaracağız\" dedi. 

\"TEKLİFİMİZİDEN VAZGEÇMEK YOK, GERİ DÖNÜŞ YOK\" 
Bahçeli, Af tartışmalarına ilişkin, \"Teklifimizin arkasındayız. Teklifimiziden vazgeçmek yok, geri dönüş yok. Teklifi cezaevleri boşalsın diye vermedik\" dedi. 


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-Bahçeli\'nin açıklaması
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Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)
 

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