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Politika

Bahçeli: İstifanı ver, eyleme öyle git

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eylemlere katılmak isteyen milletvekillerine yasak koydu

05 Haziran 2013 17:01

'İmralı'nın postacısının liderliğini yaptığı Gezi Parkı eylemine destek vermiyorum' diyerek Gezi Parkı eylemine en başından tavrını koyan ve meydanda ülkücü olmadığını, olmayacağını söyleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, eyleme destek vermek isteyen MHP milletvekillerine de yasak koydu.

Bahçeli, kendisine gelerek eylemlere destek vermek için görüşünü almak isteyen milletvekillerine ve ülkücü ocaklı gençlere "Eylem yerine gidip destek vermek isteyen, eylemcilerle yan yana gelmek isteyen varsa istifasını versin öyle gitsin" dedi.

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