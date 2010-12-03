-BAHÇELİ: İŞTE MİLLİYETÇİLİK BUDUR OSMANİYE (A.A) - 02.12.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türkiye'nin siyasal yapısını yeniden düzenleyecek bir takım uygulamalara fırsat ve zemin hazırlayacak bir yaklaşım, internet sayfası ile Türkiye'ye zehir saçıyorsa, sevsen de sevmesen de interneti değil, ABD'nin dışişleri mensuplarını değil, bu milletin iradesi ile kurulmuş AKP'yi tutmak bir vatan görevi olur. İşte milliyetçilik budur'' dedi. Bahçeli, partisinin Osmaniye İl Teşkilatı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, ABD Dışışleri Bakanlığı mensupları olan büyükelçiler ve diğer elemanlarla düzenlenmiş olan raporların bir internet sitesi aracılığıyla dünya kamuoyuna sunulduğunu belirterek, partisinin bu konudaki düşüncelerini şöyle aktardı: ''Bu internet sayfasında ortaya konmuş olanlar, yanlış veya doğru, bir ülkenin dışişleri unsurları tarafından şekillendirilmiş ve yine onların teknolojik imkanları ile dünya kamuoyuna sunulmuş olan bazı yaklaşımlardır. İşte Türk milliyetçiliği, milliyetçi düşünce, iktidardaki zararı ne olursa olsun, bir başka ülkenin toplum düzenlemesi için yeniden ortaya koymuş olduğu bazı konulara kapılıp bugün herhangi bir partiyi ve siyasi iktidarı suçlamayı ve oradan beslenerek, oradan değerlendirmelerden yararlanarak iktidarı ezmeyi ve ezdirmeyi zül addeder. Bu milliyetçilikle bağdaşmaz. Onun için ABD'nin doğruluk derecesi nedir, ne değildir bilemiyoruz. Fakat oradan, Türkiye'nin siyasal yapısını yeniden düzenleyecek bir takım uygulamalara fırsat ve zemin hazırlayacak bir yaklaşım internet sayfası ile Türkiye'ye zehir saçıyorsa, sevsen de sevmesen de interneti değil, ABD'nin dışişleri mensuplarını değil, bu milletin iradesi ile kurulmuş AKP'yi tutmak bir vatan görevi olur. İşte milliyetçilik budur. 'Bu düşüyor, dışardan da destek gelerek eziliyor ve kayboluyor, bir tekme de ben atayım tepe takla gitsin' diyeceği yerde onu düştüğü yerden kaldırıp, millet iradesini tekrar yanınıza alıp, demokrasi içerisinde sandıktan çıkarak onu tepetaklak yere vurmak bir milli görevdir. Bunu ABD'li değil, millet yapmalı. Türkiye'de bunun hesabını soracak bir siyasi kurum yapmalı. İşte o da MHP'dir.'' Bahçeli, bazı kesimlerin ''AKP'den bu kadar şikayet ediyorsunuz ama internette şunlar var, bunlara hiç seslenmiyorsunuz'' diyebileceğini, MHP'nin milliyetçilik damarının, yabancı unsurlar aracılığıyla başarı sağlamayı, millet iradesiyle verdiği mücadeleye değişmeyeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''O sebepten dolayı MHP bu tür oyunlarla ve telkinlerle, siyasi mühendislikle veya siyaseti yeniden şekillendirme taktikleriyle, dış kaynaklı, dışardan beslemeli, oradan gelen rüzgara kapılarak Türkiye'de yeniden bir siyasi yapılanmayı Türk milleti için zül addeder ve Türk milletine yakışmayacak bir davranış olarak kabul eder. Eğer birimizin ipini birisi kesecekse, bu ne ABD olmalı, ne Washington olmalı, ne de Moskova olmalı. Bu olsa olsa, milletim olmalıdır. İşte o sebepten dolayı önümüzdeki seçim bu yönleriyle çok önemlidir.'' -''TÜRKİYE YOL AYRIMINDA'' Bahçeli, bugünkü AK Parti yönetiminin tükendiğini, inandırıcılığını kaybettiğini ve yıprandığını iddia ederek, hem Türkiye'de hem uluslararası arenada tartışılır bir konuma geldiklerini söyledi. AK Parti yönetiminden Türkiye'nin kurtarılması gerektiğini ileri süren Bahçeli, şunları söyledi: ''Türkiye bir yol ayrımındadır. Kavgaya, çatışmaya, cepheleşmeye ve gerilime son verecek bir iktidara ihtiyaç vardır. Barışa ve huzura ihtiyaç vardır. Televizyonlara ve gazetelere bakın, her gün bir toplumsal cinayetle karşı karşıyayız. Türk milletinde görülmeyen davranış bozuklukları şimdi başını almış gidiyor. Sebebi Türkiye'deki kargaşa ve adaletsizlik, yolsuzluk ve yoksulluktur.''