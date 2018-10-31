"Bahçeli, İstanbul'da Kadir Topbaş sürprizi yapabilir"

MHP'nin Ankara'da Melih Gökçek'i aday göstereceği iddiasının ardından İstanbul'da da Kadir Topbaş'ın adı gündeme geldi. Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği AKP'li belediye başkanlarına çok sayıda partinin kanca attığını ileri sürdü.

MHP'nin Ankara'da Melih Gökçek'i aday gösterme girişiminin yankıları sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul için de sürpriz bir ismin gündeme gelebileceğini söyledi.

Öztürk, "Ankara’da beyin yakan kulisler" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"MHP yine oyun kurucu ya da şimşek çakan parti olarak gelişmelerin tam ortasında durumu gözlemliyor.

Gökçek’ten sonra, İstanbul’da da sürpriz yapacağını söyleyen Bahçeli acaba orada da Kadir Topbaş’ı mı kast etti? Henüz netlik yok.

Malum AK Parti İstanbul, Ankara, Bursa, Niğde, Çorum, Balıkesir, Ordu vb. belediye başkanlarını görevden almıştı. Edindiğim bilgi, bu başkanlara kanca atan çok parti oluyormuş bu sıralar."