Bahçeli: İnat etmeyin uzlaşma komisyonu kuralım

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “partileri turlamanın toplumsal uzlaşma anlamına gelmediğini” belirterek Anayasa değişikliğinde konsensüs için AKP'ye çağrıda bulundu. Bahçeli, “Gelin, inadınızdan vazgeçin, değişiklikleri parlamentoda uzlaşma komisyonu kurup ayrıntılarıyla görüşelim. Anayasa, partilerin işlerine gelmeyen yerleri değiştireceği alelade bir şey değildir” dedi.





Bahçeli, tartışılan serveti nedeniyle partisinden istifa ettirdiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak hakkında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sözlerini eleştirirken “Size müjdemiz var. Madem bu kadar hassassınız. Soygunların markası olmuş belediyelerin yakasına yapışacağız. Ankara ve İstanbul'un nasıl soyulduğunu bir bir ortaya çıkaracağız” dedi.





Siyasi ahlak yasasının derhal çıkarılmasını öneren Bahçeli, MHP grup toplantısında gündemdeki konularla ilgili olarak partisinin görüşlerini dile getirdi. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:





Partileri turlamak toplumsal uzlaşma değil





Yıllardan beri tek başına hükümet olan AK Parti'nin, iktidarının sonunda hazırladığı anayasa değişiklik paketi dün açıklandı. Arkadaşlarımız usulen değerlendirme yapmaya başladı. Anayasa değişikliği konusunda daha önceki açıklamalarımızda mevcut Anayasa'nın değişmesi gerektiğini, ancak bunun için toplumsal bir mutabakata ihtiyaç olduğunu söyledik. Uzlaşma komisyonu kurulmasını, komisyonunun mutabakata varacağı maddelerle ilgili demokratik sözleşme yapmasının gerektiğini kamuoyu ile paylaştık. Bu tutumumuzda bir farklılık yoktur. Partileri turlamak toplumsal uzlaşma değildir.





Gelin Anayasa için 'uzlaşma komisyonu' kuralım







Anayasa üzerinde tartışılmadan, tarafların görüşleri alınmadan yapılacak oldu bittileri kabul etmemiz mümkün değildir. AKP ve BDP’nin mutabakat yaparak sayısal çoğunluk sağlayarak referanduma götürme seçeneği vardır. Gelin inadınızdan vazgeçiniz. Değişiklikleri uzlaşma komisyonu kurup ayrıntılarıyla görüşelim. Anayasa, partilerin işlerine gelmeyen yerleri değiştireceği alelade bir şey değildir.







Dokunulmazlıkları kaldıralım







Anayasa, kirli ellerin arkasına saklandığı paravan değildir. Bir yerden değişikliğe başlanacaksa temiz siyasetin sağlanması, dokunulmazlıkların kaldırılması ile işe başlanmalıdır. MHP vatana ve millete olan bağılılığını ortaya koyarken asla göz ardı edemeyeceğimiz temel değerler ahlak ve fazilet değerleridir







Aytaç Durak hakkındaki süreci takip edeceğiz







Geçtiğimiz hafta hakkındaki ciddi ithamlar bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak’ın istifası gerçekleşmiştir. Konunun ve adaletin takipçisi olacağız. Adli ve idari süreç başlamıştır. Hakkında iddialar bulunan şahıslar hakkında dava açılmıştır.







AKP'nin aksine biz Ali Dibo'lara bakanlık değil, siyaset bile yaptırmayız





Partimizden seçilen belediye başkanlarını Nisan 2009’da yaptığımız toplantıda uyarmıştık Ellerindeki imkânları milletimiz için kullanmaları gerektiğini, hizmetlerinde helal kazançtan, tevazudan, hukuktan ayrılmamalarını, namuslu, faziletli hizmeti ilke edinmelerini söylemiştim. Bize yakışan buydu. Bizden beklenen buydu. Onu gerçekleştirdik.







Bizim için Büyükşehir belediye başkanlığına sahip olmak hizmet için önemlidir. Ancak bundan daha önemli olan Adanalının partimize olan güvenidir. Biz AKP gibi yolsuzluk iddialarına kulaklarımızı tıkayamayız. Ali Dibolara bırakın bakanlık yaptırmayı siyaset bile yaptırmayız.







Namus sahipleri bu şahısların neden AKP'de siyaset yaptığını sorar





Erdoğan ile İl başkanları ile yaptığı toplantıda bu olayla ilgili olarak kamuoyunda hakkındaki iddiaları düzeltmek yerine ağzından kaçırmıştır.Namus ve ahlak sahipleri geçmiş yıllarda bu şahısların yolsuzluklarını görmüşken neden zamanında bu şahısların AKP çatısı altında siyaset yaptığını insan olana sorarlar.







Biraz izan ve insaf sahibi olanlar her gün bir söylentinin geldiği AKP'li Büyükşehir belediye başkanları hakkında neden kılını kıpırdatmadığını bilmek isterler.





AKP'ye müjdemiz olacak





AKP'ye müjdemiz olacak. Merak etmesinler. Madem yolsuzluklar konusunda bu kadar hassassınız, yıllardır soygunların markası olmuş belediyelerin yakasına yapışacağız. Ankara ve İstanbul'un nasıl soyulduğunu bir bir ortaya çıkaracağız.





Siyasi ahlak yasasını derhal çıkaralım





MHP bir çağrıda bulunmaktadır. Siyasetin faaliyetlerini ahlaki süreçten geçireceğine inandığımız “siyasi ahlak yasası”nın derhal çıkarılmasını talep ediyoruz.

Bunun ekseni Yolsuzluklarla topyekûn mücadele için milli bir program hazırlanması amacıyla, özerk yapıda yolsuzlukla mücadele kurumunun oluşturulması... “Türkiye denetim kurulu”nun teşkili... Siyasi özgürlüğü kısıtlamadan milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması... Siyasi parti kaynaklarının denetiminin şeffaf haline getirilmesi... Milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasetçilerin, görev öncesi ve sonrası mal bildirimlerinin kamuoyuyla paylaşılması... Yerel yönetimlere getirilecek şeffaflaşma ile haksız rantın önüne geçilmesi... İmar değişikliklerin merkezi sistemle kontrol altına alınması... Yolsuzlukla elde edilen her türlü mala el konulması... Yolsuzluktan suçlu görünen kişilerin varlığına nerede olursa olsun zaman aşımı gözetilmeksizin el koymasına imkân sağlayacak düzenlemelerin yapılması...

MHP için yolsuzlukları önleyebilmenin yolu TBMM'den başlayan temiz siyaset, temiz toplum düşüncesinin hakim kılınmasıdır.

Sayısal çoğunluk açısından iktidar başta olmak üzere, hepimize temiz toplum için büyük bir sorumluluk düşmüştür.