Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili kanun tasarısını hükümetin gizli gündemi paralelinde hazırladığını ve ülkeyi eyaletleştirmeye çalıştığını ileri süren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İmralı’nın dayatmalarına boyun mu eğdiniz” diye sordu.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

“Konya’da bu yasa ile 168 belde belediyesi kapatılarak ilçelere bağlanacaktır. MHP belde belediyelerinin kapatılmasına şiddetle karşıdır. Vatandaşların sorunlarını ilk elden dinleyen ve bu kapsamda çözüm arayan belde belediyelerimizin tasfiyesi akılsızlık ve art niyetliliktir. Bu tasarı yoğun göç dalgasının önünü açacağı açıktır.

Meselenin sadece ekonomik olarak ele alınıp sosyal ve kültürel tarafları düşünülmemiştir. AKP belde belediyelerinin kanına girme düşüncesindedir. İnsanımızın doğup büyüdüğü köyüm diyerek yüreğinde taşıdığı yerleşim yerleri vicdansızca mahalleye dönüştürülecektir. Bu bir zulümdür, otoriter yönetim hevesinin delilidir, ispatlı bir sonucudur. Köyümüzde beldemizde insanımıza hayat hakkı tanımamaktır. AKP hükümetinin bunu yapmaya ne hakkı ne de haddi vardır.

Oslo’da PKK’ya verdiği vaatler acaba bunumu gerektirmiştir. Kandile, köyümüzü ve beldelerimizi yok edip federasyon yönetiminin ümitlerini mi vermiştir. Ereğli’den soruyorum hükümete; İmralı’nın dayatmalarına boyun mu eğdiniz? Gurur duyup ayakta alkışladığınız Barzani’nin taleplerine rıza mı gösterdiniz? Nedir köylerimizden beldelerimizden istediğiniz. Söz konusu tasarı köylerimizi ve beldelerimizi boşaltacaktır. Hatıralar, yaşanmışlıklar geride kalanlar manevi izler heba edilecektir.

AKP hükümeti Türkiye Cumhuriyetini dilimleyerek eyaletleşmenin yolunu açmakta, milattan önceki devirlerde kurulan şehir devletlerini tekrar teşekkül ettirmek için kolları sıvamaktadır. Bu olacak ve kabul edilebilecek şey değildir. AKP’nin adımları ve ortaya koyduğu iradesi hayırlı sonuçlar doğurmayacaktır. Bunun sonu karanlıktır, mahrumiyettir ve perişanlıktır. Bizim önerimiz belde belediyelerine dokunulmamasıdır” dedi.