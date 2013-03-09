Bahçeli: İmralı ile Kandil arasındaki kuşları ayıklayacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'na indiğinde "İmralı-Kandil arasında çekilmiş telgraf tellerine konan kuşları teker teker ayıklamak suretiyle" olayı yorumlayacaklarını söyledi.

MHP lideri Bahçeli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada 4. yargı paketini değerlendirerek; "4. paket adı altında Meclis'e sunulacak olan böyle bir teklif, Meclis Genel Kurulu'na indiği takdirde arkadaşlarımız değerlendirmelerde bulunacak ve İmralı-Kandil arasında çekilmiş telgraf tellerine konan kuşları teker teker ayıklamak suretiyle olayı ülkemiz açısından yorumlayacaktır" dedi.

Tahsin Güner'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 8. dönem Açılış Töreni'ne katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, 2009 yılına dayanan bir demokratik açılımın bütün hızıyla devam ettiğini belirterek; "Oslo görüşmeleri perspektifinde şimdi de İmralı-Kandil arasında bir hat çekilmesi suretiyle sürdürülen bu ihanet olgusu hukuki bir zemine kavuşturulmak ve İmralı taleplerine karşılık bulmak açısından bir dizi hukuki teklifleri Bakanlar Kurulu'nda görüştükten sonra TBMM'ye taşımaya ve bu ihanet olgusuna TBMM'yi de ortak etmeye çalışmaktadırlar.

Tabii MHP olarak TBMM'ye gelen, ülkemizin sosyal, ekonomik sorunlarına yönelik yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu anda ellibir milletvekilimizle gerekli katkılar sağlanmaktadır. Fakat Büyükşehir Yasa Tasarısı'nda olduğu gibi, yasa teklifleri geldiğinde de, MHP'nin milletvekilleri tüm hassasiyetlerini ortaya koyarak, Türkiye'yi herhangi bir zarara, felakete sürüklemeyecek bir değerlendirmeyi eleştirmek suretiyle, yerine doğru bildiklerini teklif etmek suretiyle Meclis faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede 4. paket adı altında Meclis'e sunulacak olan böyle bir teklif, Meclis Genel Kurulu'na indiği takdirde arkadaşlarımız aynı hassasiyet çerçevesinde değerlendirmelerde bulunacak ve İmralı-Kandil arasında çekilmiş telgraf tellerine konan kuşları teker teker ayıklamak suretiyle olayı ülkemiz açısında yorumlayacaktır" diye konuştu.

'Bunlar Yüce Divan'lık olaylardır'

Bahçeli, "Kuzey Irak'ta BDP'lilerin PKK'lılarla yaptığı görüşmelerin fotoğraflarının basına yansımasına rağmen Başbakan Erdoğan'ın buna, PKK'lılarla kucaklaşma fotoğraflarına göre tepki göstermemesinin nedeninin' sorulması üzerine ise şunları söyledi; "O Başbakan'ın çelişkiler dünyasının bir başka görüntüsüdür. PKK'lı terörist mensuplarıyla kucaklaşmadan dolayı çok seçiçi davranan hatta "İmralı'ya böylelerini göndermek doğru değildir" diye reddeden, şimdi İmralı yolcularını kendi elleriyle ve devletin imkanları ile Kandil'e taşımak suretiyle bu çelişkili hayatını devam ettirmektedir. TBMM'nin mensubu sıfatını taşıyan zevatın bir ihanet odağı olarak, Türk bayrağının dikilmesi gereken bir yere, milletvekili sıfatıyla gitmelerini Türk milletinin kabullenmesi doğru değildir. Bunlar Yüce Divan'lık olaylardır. Başta Recep Tayyip Erdoğan bey olmak üzere bir gün bunun sorgulaması mutlaka yapılacaktır. O bakımdan şiddette kınadığımızı ifade ediyoruz."

Bahçeli, basın mensuplarının PKK'nın serbest bırakacağı kamu görevlileri ile ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine ise; "Neresini değerlendireyim? Tutsak takası olur mu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir, gidip ciğerlerinden söküp alıp gelmesi lazım. Hangi takası yapacaklar?" diye konuştu.