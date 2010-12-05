-BAHÇELİ: İMRALI CANİSİ TERÖRÜ YÖNETİYOR HATAY (A.A) - 05.12.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''İmralı canisi oturduğu yerden ülkeyi ve terörü yönetiyor. Böyle rezalet olur mu? 'Seçim sonuna kadar size eylemsizlik süresi tanıyorum' diyor, avukatlarıyla haber gönderiyor. Bir daha avukatlarını çağırıp, hükümete bir yol haritası veriyor. Şimdi ağustos ayında hükümete verilen İmralı canisinin yol haritası var. Niye bunu açıklamıyorsun Sayın Başbakan?'' dedi. Hatay'ın Belen ilçesinde, Belediye hizmet binasının açılışı öncesinde partililere hitap eden Bahçeli, şöyle devam etti: ''Bu gerçeği millete niye anlatmıyorsun? Bu caninin, bölücü terörün, Avrupa'nın, ABD'nin, PKK'nın talepleri ne, millete niye anlatmıyorsun da bir açılım zırvasıyla milleti kandırıyorsun? Özgürlük ve demokrasi adına birliği niye katlediyorsun?'' ''Hükümetin Türkiye'nin beka sorununu derinleştirdiğini, kardeşliğini bozduğunu ve sosyal dokuyu zedelediğini'' ileri süren Bahçeli, bunlardan fırsat bulunamadığı için de işsizliğin ve esnafın probleminin çözülemediğini bildirdi. Bahçeli, Türkiye'nin bir gerilim yaşadığını ifade ederek, ''Anayasal kurumlar birbiriyle uğraşır hale geldi. Yasama kendisinde, yani TBMM'de. Dolayısıyla yürütme ve bakanlar kurulu kendisinde. Böyle bir durum karşısında, yargıya gözünü dikmiş, Anayasa değişikliği ve referandum yoluyla gündemi elde edebilmek için milleti aldatmış. Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi'nin yapısını AK Partilileştirmiş, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştirmeye yönelmiş. Recep Tayyip Erdoğan, kendisini ve partisini kurtarmaya çalışmıştır'' diye konuştu. Bahçeli, 2011 yılında yapılacak seçimlerin, yol ayrımına düşmüş durumdaki Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Bahçeli, konuşmasının ardından belediye hizmet binasını hizmete açarak, Belediye Başkanı Cemil Yılmazlar'a görevinde başarılar diledi. Bahçeli, bir soru üzerine, Bülent Arınç'ın dün İstanbul'da İhracatçı ve İthalatçı İşadamları Derneği'nin (İHSANDER) 3. Olağan Genel Kurulu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, kendisi için kullandığı ifadeleri yadırgadığını söyledi. Arınç'ın kendisi için ''nezaketsiz'' sözcüğünü kullandığını ifade eden Bahçeli, ''Arınç, her gün konuşuyor. Çünkü, Başbakan Yardımcısı. Ama Başbakan Yardımcısı benim için sokaktaki vatandaş gibi davrandığımı söylemiş ve beni nezaketsizlikle suçlamış. Unutmasın ki sokaktaki vatandaş kendisini Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yaptı. Sokaktaki vatandaşa saygı duymak gerekir. Önce nezaketi Bülent Arınç öğrensin'' dedi.