Bahçeli: İmralı barış adası Kandil özgürlük dağı olarak gösterilmiştir

Partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan ile yürütülen görüşmeleri eleştiren Devlet Bahçeli, "sorunlar ortadan kalkmadan PKK tamamıyla ortadan kalkmayacaktır" dedi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin haftalık olağan grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi;

Şurası unutulmamalıdır ki.. TSK da terörist bulmaya çalışmak ancak ve ancak amel defteri kapkara olan kişilerin işidir. Bizim Silivri'ye gitmemize misilleme için İmralıya gidenler Silivri ziyaretini yanlış yorumlamaktadırlar. Erdoğan gibi dün dediğimizi sakatlayacak bir duruma düşmedik. Dediklerimiz birbirleriyle uyumludur. Hükümetin PKK ile küstahça sürdürdüğü görüşmeleri Başbuğ'u hain ilan edenlerin ayıbıdır.. Özürlü kalplerin neyi beklediği bizim umrumuzda değildir. Biz görüşlerimizden ve tavırlarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Kimse bizimle boy ve laf ölçüştürmesin. Darbeci isimlerinin TSK'dan ayıklanması tabiiki sağlanmalı ama bunu yaparken peşin hüküm hakkı ve insanlık gururu çiğnenmemelidir. Kimseyi haksız yere suçlu göstermemek gerekir. Gereken hukuki süreç bitmeden şahsı suçlu ilan etmeleri son derece yalnıştır.

Darbe davasında verilen kararların vicdanları kanattığını hepimiz biliyoruz. Bundan dolayıdır ki mahkeme kararı sağlam ve delil harici ve şaibeli hale gelmiştir. Mahkemelerin adil olması tarafsız karar vermesi gerekir. Haksız yere yatan hükümlülerin de biran önce salıverilmesi gerekir. İmralı barış adası Kandil özgürlük dağı PKK'lılar da zavallı gerillalar olarak gösterilmiştir. Sormak isterim ki konu başlıkları nelerdir? Özgürlükse ise sorun hangi kişi özgürlüğünden engel yada eksikliğinden bahsedebilir. Barış ise sorun kirli kalemler uşak ruhlular barış diye gürültü çıkaran kim yada kimler vardır? PKK halli ve tedavülden kaldırılması mümkündür. Bu sorunlar tamamiyle ortadan kaldırılmadığı sürece PKK tamamiyle ortadan kalkmayacaktır

'Bilgisayar da verilsin'