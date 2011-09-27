-Bahçeli ilköğretim okulu açtı AKSARAY (A.A) - 27.10.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Milletçe üretmenin, düşünmenin ve medeniyetler klasmanında üst sıralarda bulunmanın çaresi eğitimdir, öğretimdir ve disiplinli bir şekilde çalışmaktır'' dedi. Bahçeli, 16 Temmuz 2010'da temelini attığı, Aksaray merkeze bağlı Dikmen köyüne Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yaptırılan Oğuzata İlköğretim Okulu'nun açılış törenine katıldı. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın 9 bölgede gerçekleştireceği ''Oğuzata İlköğretim Okulları Eğitim Konakları'' projesi çerçevesinde, Dikmen'e sözünü verdikleri ilköğretim okulunu tamamlayarak açılışını bugün yaptıklarını belirten Bahçeli, ''Ne kadar sevinsek azdır, ne kadar gururlansak yeterli değildir'' diye konuştu. Dikmenli çocukların okuyabilmek ve okul bahçelerinin sevincini tadabilmek için başka yerlere gitmekten kurtulacağını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti: ''Bu eserin hayat bulmasında emeği, zamanı ve katkısı bulunan her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Dikmen köyünün vakur ve erdemli insanlarına bu ilköğretim okulunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bildiğiniz üzere, yeni eğitim ve öğretim yılı geçmişten devraldığı sorunlarla bir hafta önce başladı. Ancak Dikmen köyü bu defa sessiz ve çaresiz kalmadı. Umutlar bir başka bahara ertelenmedi. Sırtlarındaki çantalarıyla hergün kilometreleri kateden Dikmenli öğrenciler, artık uzaklara gitmeyecek. Anneler, babalar, dedeler kaygılanmayacak. Okul bahçesinin heyecanı, coşkusu Dikmen'i şenlendirecek, ümitlerini canlandıracak, beklentilerini artıracak. Dikmen artık geleceğinden endişe etmeyecek. Üstelik Türkiye'nin yarınlarında pay sahibi olacak ve 'ben de varım' diyecek. Aksaray'ın gelişmesine destek verecek. Eğitimin, öğretimin enginliğiyle gelişecek, büyüyecek ve saadet dolu günlere kavuşacak. Öğretmenlerimizin feyziyle ve fedakarlıklarıyla öğrencilerimizin yüzleri gülecek. Karanlığa buradan da bir ışık tutulacak. Birlikte yaşamanın sırrına, toplumsallaşmanın güzelliklerine, saygının ayrıcalığına şahit olunacak. Oğuzata İlköğretim Okulu yaktığı meşaleyle gönülleri, vicdanları ve zihinleri aydınlatacak.'' -''İlim Çin'de olsa gidip alın''- Bahçeli, Dikmenli gençlerin gerek ailelerinden, gerekse de eğitim yuvasından alacakları bilgilerle, edindikleri görgülerle milli ve manevi değerleri yücelteceklerini anlatarak, ''Ben Dikmen'den çok şey bekliyorum. Burada açılışını yaptığımız ilköğretim okulundan çok şey umuyorum. Dikmen'in aradığı, özlediği, talep ettiği sosyal, ekonomik ve kültürel dinamizmin ufukta göründüğünü düşünüyorum. 'İlim Çin'de de olsa gidip alın' kutlu tavsiyesinin takipçileri olarak buradan yükselecek hidayetin sıcaklığıyla Dikmen'in ısınacağını görüyorum. Bundan dolayı memnun ve bahtiyarım'' dedi. Bahçeli, eğitim ve öğretimin bir milletin geleceğini tayin ettiğini, hedeflerine ulaştıracak maddi ve manevi vasıtaları ruhunda barındırdığını ifade ederek, şöyle devam etti: ''Öğrencilerimize Türkiye'nin her yöresinde kucağını açan okullarımız, yarınlarımızı tıpkı kilim gibi dokur, oya gibi işler. Bize kim olduğumuzun bilincini, sahip olduğumuz milli hasletlerinin düzeyini ve Türk milletinin tarihteki rolünü elbette okullarımız gösterir ve öğretir.Öğretmenlerimizin çabasıyla bilginin, öğrenmenin dünyaya farklı gözle bakmanın lezzetine ulaşırız. Biliniz ki, milletimizin kudretli, kuvvetli ve sözü dinlenir olmasının yegane yolu buradan geçmektedir. Milletçe üretmenin, düşünmenin ve medeniyetler klasmanında üst sıralarda bulunmanın çaresi eğitimdir, öğretimdir ve disiplinli bir şekilde çalışmaktır. Unutmayınız ki, okullarımızın parıltısı ve çağlayan gibi akan bilgi pınarı, cahilliğin kirlerini temizler, ilkelliğin duvarlarını yıkar, dar kalıpların kilidini açar, anlaşmazlıkların düğümünü çözer, hürmetin, uzlaşmanın ve diyalog kanallarının açık olmasını sağlar, birlikte yaşamanın yönünü ve yöntemini gösterir. Bu irfan yuvasının nice başarılı şahsiyeti bağrından çıkararak Türk milletine armağan edeceğini biliyorum. Açılışını yaptığımız bu ilköğretim okulunun yapımını takdire şayan bir şekilde üstlenen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı'yla birlikte çalışma arkadaşlarına, buradaki süreci titizlikle takip eden Aksaray Ülkü Ocakları Başkanı ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Desteklerini ve ilgilerini hiç esirgemeyen başta bir önceki Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu ile yardımı ve duası geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.'' Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Harun Öztürk de geleceğin doğru şekillenmesinin ancak ahlaklı, ilim ve bilim sahibi gençlikle olacağını belirtti. Bu projeyi gerçekleştirmelerinde desteğini esirgemeyen MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür eden Öztürk, projenin hayata geçmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Bahçeli ve diğer ilgililer açılış kurdelesini kesti. Daha sonra sınıfları gezen Bahçeli, öğrencileri sevdi. Açılış törenine, Aksaray Vali Yardımcısı Emin Sait Karahaliloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.