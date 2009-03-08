Bahçeli: İlk işim TOKİ’yi inceletmek olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareketin iktidarında ilk yapacağım şey, TOKİ denen kuruluşu Devlet Denetleme Kurulu'na inceletmek olacak" dedi.



Bahçeli, partisince Muğla Zübeyde Hanım Caddesi'nde düzenlenen "Ülke Senin, Karar Senin" mitinginde vatandaşlara hitap etti.



Seçimlere yüksek katılımın önemini vurgulayan Bahçeli, "Seçime katılımın fazla olması milletimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Hangi şartlarda olursa olsun mutlaka 29 Mart sabahı sandığa gidilmeli ve seçimlere en yüksek katılım sağlanmalı. Sandığa vardığınızda, vereceğiniz karar ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmalıdır" diye konuştu.



Seçimlerde sandık görevlilerine büyük görev düşeceğini ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:



"Sandık görevlileri oylarına sahip çıkmalı, bir oy bir oydur. Seçimler bir oyla da kazanılır, bir oyla da kaybedilir, her oya ihtiyacımız, her oya saygımız vardır. Bu seçimi MHP olarak çok önemsiyoruz. Bu seçimlerde 6 yıldan beri ülkeyi yöneten AKP zihniyetine bir ders vermenin gerekliliğine inanıyoruz."



Konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Bahçeli, şöyle devam etti:



"Sayın Başbakan son günlerde bir konuyu sürekli gündeme getiriyor. Sayın Başbakan, sizin bir rahatsızlığınız var. Bu milletin birlik ve beraberliği seni huzursuz mu kılıyor? İki de bir 'Bu ülkede 36 tane etnik grup var' diyorsun, başlıyorsun saymaya. Sana bunu soran mı var? Bunu niye kışkırtıyorsun, bunu niye kaşıyorsun? Bu ülkenin bölünmesinden senin ne faydan olacak? Yoksa birileri senden bunu mu istiyor?"



‘TOKİ'yi Devlet Denetleme Kurulu'na inceleteceğim’



Başbakan Erdoğan'ın "TOKİ'nin kurmuş olduğu saltanatlı kürsülere çıktığını" savunan Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:



"TOKİ Başbakanlığın bir kuruluşu, sanal temel atma törenleriyle bir siyasi iktidarın açık hava toplantı düzenleme komisyonu haline gelmiş. Milliyetçi Hareketin iktidarında ilk yapacağım şey, TOKİ denen kuruluşu Devlet Denetleme Kurulu'na inceletmek olacak. Eğer bugün Sayın Cumhurbaşkanı bu gelişmeleri içine sindiremiyorsa, ertesi gün Devlet Denetleme Kurulu'nu göreve çağırmalıdır."



Türkiye'de esnaf ve sanatkârların büyük bölümünün yaşanan ekonomik kriz nedeniyle kepenk kapattığını ifade eden Bahçeli, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Toplumun büyük bir çoğunluğu yokluk ve yoksulluk içindedir. Buna karşılık öyle bir azınlık oluştu ki, öyle bir hanedan çevre oluştu ki bu çevrenin geliri tam bir mutlu azınlık geliri oldu. Bu ülkede gelir dağılımında büyük bir adaletsizlik yaşanıyor, bu iktidarın yandaşı zenginliği, bu ülkenin vatandaşı ise yoksulluğu paylaşıyor."



Bahçeli, konuşmasının ardından Muğla ve ilçelerindeki belediye başkan adaylarını tanıtarak, mitinge katılan vatandaşlara karanfil attı.



(AA)