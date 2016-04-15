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Politika

"Bahçeli ile yaptığımız görüşmede bize 'Başkanlık kötü bir şey değil, anayasa için uzlaşabiliriz' dedi"

HUDER Başkanı Kaya: Davet, Bahçeli'den geldi...

15 Nisan 2016 14:24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı özel görüşmeyle gündeme gelen Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Başkanı Hüseyin Kaya, Bahçeli'nin kendilerine "başkanlık sisteminin kötü bir şey olmadığını" söylediğini öne sürdü. Görüşme talebinin Bahçeli’den geldiğini söyleyen Kaya, Bahçeli'nin anayasa için uzlaşma sağlanabileceğini ve Meclis'ten geçebileceğini belirttiğini de açıkladı.

Karar gazetesinden Eyüphan Kılıç'ın haberine göre, Kaya, "Sağ olsun nezaket gösterip bizi aradı, arayınca da icabet etmemek olmazdı. Hazırlıksız yakalandık, gittik. Fotoğraf çektirdik"diye konuştu.

 

"Bahçeli uzlaşma sağlanacağını söyledi"

 

Bahçeli ile "Türkiye'nin hukuk ve terör sorununu, Türkiye'nin bize ait bir metinle yönetilmesi gerekliliği" üzerine konuştuklarını dile getiren HUDER Başkanı Kaya, görüşmeyle ilgili şunları anlattı:

"Sayın Bahçeli'nin cümlelerinden, Türkiye'nin daha iyi bir yönetim şekliyle yönetilmesi konusunda bir düşüncesi olduğu izlenimi edindik. Daha önce de anayasanın Meclis'ten çıkabileceğini söylemişti bize. Bir uzlaşma sağlanabileceğini söylemişti. Başkanlığın kötü bir şey olmadığını ve fakat başkanın tasarrufuyla ilgili sıkıntıların oluşabileceği kaygısı dışında sistem olarak başkanlığın olmaması yönünde bir şey söylemedi. Biz de aynı doğrultuda görüşlerimizi ilettik."

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