-BAHÇELİ: İKTİDARIN VERECEĞİ BİR ŞEY KALMADI UŞAK (A.A) - 27.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidara gelmek için vatandaşlardan destek beklediklerini belirterek, ''Bu Hükümet'in üçüncü bir dönem iktidar olmasıyla ülkeye sağlayacağı bir hizmet gözükmemektedir'' dedi. Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Uşak'ta, şeker fabrikası önünde partililerce karşılandı. Buradan Ulubey ilçesi Umurca beldesine geçerek, kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Bahçeli, daha sonra halka hitap etti. Seçim gezilerine 1 Ekim 2010 tarihinde Kars, Ardahan ve Iğdır'dan başladığını, gezilerinde halkın sıkıntılarını yakından gördüğünü ifade eden Bahçeli, şunları söyledi: ''Bu seçim çok önemli, seçime yüksek katılımın sağlanmasında yarar var. Özel bir mazeretiniz yoksa mutlaka sandığa gidin. Ne kadar çok katılım olursa, seçim sonuçları üzerindeki meşruiyet tartışması o kadar ortadan kalkar. Ülkemizi sekiz yıldan bu yana yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi başarılı bir yönetim ortaya koyamamıştır. Bu Hükümet'in üçüncü bir dönem iktidar olmasıyla ülkeye sağlayacağı bir hizmet gözükmemektedir. Çünkü bu Hükümet tükenmiştir, yıpranmıştır ve bu Hükümet, Türkiye'de önemli bir tahribat yapmıştır.'' Türkiye'de bir değişime ihtiyaç olduğunu ifade eden MHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sekiz yılı tamamlamış iktidarın ortaya koyacağı hizmet olmadığına göre, iktidar değişikliği Türkiye'yi rahatlatır. Darbelerle, ara rejimlerle Türkiye'yi yönetme ortadan silinmeli, millet iradesiyle bu iş olmalı. İktidar 'Bizi millet getirdi' diyor. Biz de 'Madem seni millet getirdi, millet götürmesini de bilir' diyoruz. Önümüzdeki seçim Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidarı kaybettiği, yeni bir iktidarın doğuşuna vesile olacak, hayırlı seçim olacaktır.'' MHP'nin iktidara talip olduğunu, projelerini, hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Bahçeli, şunları kaydetti: ''Tek eksiğimiz vatandaşların MHP'ye vereceği destektir. Bu seçimde bunu başaracağımız inancındayım. Toplam nüfusunun yüzde 18.8'i yoksul, başka bir ifadeyle 73 milyon nüfusumuzun 12.5 milyonu yoksulluk çizgisinin altında kaldı. Bunun içinde önemli bir bölümü açlık sınırının altında, 5 milyon 600 bine yakın işsizimiz var büyük çoğunluğu genç işsiz, her ailede bir işsiz var. Adalet ve Kalkınma Partisinin uygulamalarını açlık, adaletsizlik, ahlaksızlık olarak değerlendirebileceğimiz gibi, sekiz yıllık uygulama içerisinde ülkemiz kriz kaos, kargaşa, gruplaşma ve kavga ortamına sürüklenmiştir. Bu iktidarın milletimize vereceği bir şey kalmamıştır. Tek başına iktidar olmakla beraber, çok sayıda milletvekili sayısı bulunmakla beraber seçim beyannamelerinde, meydanlarda vaat ettiklerini yerine getirememişlerdir.''