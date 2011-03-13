-BAHÇELİ: İKTİDAR PARTİSİ ZULÜM YAPMAKTA BERGAMA (A.A) - 13.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''İktidar partisi, çiftçiye, memura, emekliye, kimsesize, öksüze yapılan zulüm gibi kendisinden olmayan belediyelere de zulüm yapmaktadır'' dedi. Bahçeli, İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Yenikent beldesinin MHP'li Belediye Başkanı Fikret Çam'ı ziyaret etti. Çam, ziyarette, belediyeyi AK Partili başkandan borçlu devraldıklarını, buna rağmen seçim vaatlerinden 18'ini yerine getirdiklerini, daha çok hizmet için ''iktidar partisi ve büyük belediyelerden destek alamadıklarını'' ileri sürdü. Ziyaretin ardından belediye binası önünde vatandaşlara seslenen Bahçeli, Yenikent Belediyesinin kıt imkanlarla hizmet vermeye çalıştığını, belediye yönetiminin sahipsiz kaldığını belirtti. Bahçeli, Yenikent Belediyesine ''başka bir ülkenin belediyesiymiş gibi davranıldığını'' savunarak, şunları kaydetti: ''İktidar partisi, çiftçiye, memura, emekliye, kimsesize, yoksula yapılan zulüm gibi kendisinden olmayan belediyelere de zulüm yapmaktadır ve onları başarısız göstermektedir. Böylelikle gelecek seçimlerde, kendisinin kazanma ümidini taşımaktadır. Bu yanlış bir yoldur; seçimler bittikten sonra husumet olmaz. Her partinin aday gösterme hakkı vardır, siyasi partiler bu hakkı kullanmak durumundadır. Bir dönem evvel Adalet ve Kalkınma Partisi'nden biri belediye başkanı olmuş, aradan geçen süre içinde Yenikent halkı memnun kalmamış, 'Genç Fikret Çam'ı deneyelim' demişler. Buna engel olmanın kime ne faydası olacak? Eğer bu belediye hizmet sunamazsa buradaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gönül vermiş insanlar da hizmetten mahrum bırakılmayacak mıdır?'' -''BU İKTİDAR, ÇOK YANLIŞ YOLA GİRMİŞTİR''- Bahçeli, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait bir binanın Valilik onayı bulunmasına rağmen belediyeye hizmet için devredilmediğini ve beldede çürümeye terk edildiğini anlatarak, şöyle devam etti: ''Çiftçinin ne hale geldiği belli, Türkiye'ye hiçbir hizmet yapamadınız. Bari hayırlı bir iş yapın, şu köhne binayı belediyeye devredin de şerefi size ait olsun. Türkiye'yi çürüttünüz, şimdi de şu arkamızdaki binayı çürütüyorsunuz. Bu iktidar çok yanlış yola girmiştir, ülkeyi yönetememektedir. Çiftçimiz, memurumuz perişandır, emeklimiz, dul yetimimiz perişandır. Türkiye çok ciddi bir bölünme tehdidiyle karşı karşıyadır. Güneydoğu'nun 2-3 ilçesinde, ne kaymakam ne vali var. Sadece emniyet gücü sabahtan akşama PKK teröristiyle boğuşup durmaktadır. Hala demokratik açılım zırvasıyla milleti oyalıyor. Kendisinden olmayan belediyeye hiçbir hak, özgürlük, demokratik davranış göstermiyor. Böyle bir anlayıştan kurtulma zamanı gelmiştir.'' Seçimlerin millet için ''demokrasi içinde bir kurtuluş yolu'' olacağını, ''her türlü ara rejim sevdasından vazgeçilmesi gerektiğini'' ifade eden Bahçeli, konuşmasının ardından vatandaşların açtığı ''Traktör var, mazot alacak para yok, karabasana geri döndük'' yazılı dövizi okudu.