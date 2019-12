-BAHÇELİ: İKTİDAR MİLLETE VERDİĞİ SÖZLERİ UNUTTU ADANA (A.A) - 06.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bu iktidar bir teslimiyetçi ruhun Türkiye'deki örneğini teşkil etmiştir. Bu iktidar kime neyin sözünü vermişse millete verdiği sözleri unutmuş, o odaklara verdiği sözü yerine getirir hale gelmiştir'' dedi. Bahçeli, partisinin Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen mitinginde, 12 Haziranda seçim yapılacağını anımsatarak, ''Bu seçimlerde MHP olarak başa güreşeceğimizi, bu Kozan'da, yiğitler diyarında ilan ediyorum'' diye konuştu. Türkiye'nin ''yol kavşağında'' olduğunu anlatan Bahçeli, bu seçimin geçmiş dönemlerdeki gibi sadece ülkeyi yönetecek siyasi iktidarın belirleyicisi olmayacağını belirtti. Bahçeli, bu seçimlerin ''3 bin günü aşan süredir ülke yönetiminde bulunan AK Parti'nin her türlü tahribatını sorgulayan, milleti siyasi iktidardan kurtaracak olan tarihe kayıt düşeceğini'' söyledi. Bahçeli, sekiz yıllık süreç içinde ülkenin güvenlik açısından büyük tehdit altına girdiğini, milli devlet, üniter yapı ve toprak bütünlüğünün tahrif edildiğini, milli değerlerin tartışma zeminine çekildiğini söyledi. Türkiye'nin böyle bir dönem içinde, her türlü konuda ayrımcılığa sürüklendiğini savunan Bahçeli, şöyle devam etti: ''Bugünkü siyasi iktidar, ilk yıllarında sürekli olarak inananlar, inanmayanlar, laikler, anti laikler, ilericiler, gericiler şeklinde bir ayrımı kaşımış, körüklemiş ve sürekli tekrarlamıştır. Acaba böyle bir ayrışmadan ne bekliyor diye merak ettiğimizde görünüyor ki bir gerilim stratejisine dayanarak, Türkiye'yi cephelere, kamplara bölmeyi tercih ettikleri, bu cephenin bir tarafına kendilerini koyup, karşısına cumhuriyetin tüm kazanımlarını, diğer bütün siyasi partileri alarak ülkeyi tamamen kuşatmaya yönelik bir proje olduğu anlaşılmıştır. Sayın Başbakan zaman zaman 36 etnik unsurdan bahsetmektedir. Bunu da sürekli tekrarlamaktadır. Neye göre belirledin, niye bu kadar tekrarlıyorsun. Bunun cevabını hiç bir zaman açıklamamıştır. Halbuki bu ülke bir cihan imparatorluğunun içinden fışkıran, yeniden devlet kurma iradesinin cumhuriyet olarak tecelli ettiği bir dönemde, Balkanlar'dan dalga dalga gelenler olmuştur, Kafkaslar'dan, Ortadoğu'dan dalga dalga gelenler olmuştur. Misak-ı milli dediğimiz hudutlarımız içinde bir millet olarak beraberce yaşamayı tercih etmiş olan bir büyük toplulukken bunu ayrıştırmayı, bölmeyi neden istemektesin. Bu 36 etnik unsuru tekrar etmenin amacı en sonunda anlaşılmıştır. Bu iktidar çok tehlikeli bir oyuna girmiştir. Bu iktidar bir teslimiyetçi ruhun Türkiye'deki örneğini teşkil etmiştir. Bu iktidar kime, neyin sözünü vermişse millete verdiği sözleri unutmuş, o odaklara verdiği sözü yerine getirir hale gelmiştir.'' -''AK PARTİ HÜKÜMETİ TÜKENDİ''- Bahçeli, bugün inanç temelinde bir ayrışmanın kendini gösterdiğini, mezhep farklılıklarının ''kaşındığını'', etnik temelli bir bölücülüğün kendisini gösterdiğini söyledi. Türkiye'de bin yıllık kardeşliğin tehdit altına alındığını belirten Bahçeli, sosyal dokunun örselendiğini, parçalandığını savunarak, ''TBMM'de iki dönemdir hiç bir siyasi partiye nasip olmayan bir sayısal çoğunlukla iktidar oldunuz. Verdiğiniz bu millete ne söz varsa kafanızda ne proje varsa bunları yerine getirmek için Meclisteki sayısal çoğunluğunuz yeterlidir. Ama bunları yapmıyorsunuz. Sosyal ve ekonomik yönden iyileşmeye gayret göstermiyorsunuz. Fakat ileri demokrasi şemsiyesi altında Türkiye'nin bölünmesi için her türlü zeminin gayreti içinde oluyorsunuz. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz'' dedi. ''Türkiye iyi yönetilmiyor'' diyen Bahçeli, AK Parti hükümetinin artık tükendiğini savundu. Bahçeli, bu hükümetin Türkiye'ye getirebileceği bir şey kalmadığını, ''8 kayıp yıl''ın bunun açık örneği olduğunu, üçüncü dönem için halka verebileceği bir şeylerinin bulunmadığını öne sürdü. -''KARMAKARIŞIK TÜRKİYE''- Bahçeli, Anayasa değişikliği ile ''gizli gündemlerin'' ortaya çıktığını, Anayasa Mahkemesinin AKP'lileştirildiğini savunarak, şunları söyledi: ''Aklınca Yüce Divan yolunu kendisine kapatmış oluyor. HSYK'yı siyasallaştırarak, yandaş hakimlerle yarın kendisiyle ilgili her türlü mahkemenin önünü şimdiden kesmeye çalışıyor. Türkiye bu hale gelmiştir. Gelen hal nedir, kendisinden hoşlanmayan herkesi suçlamak, herkese iftira etmek, herkesi yargı önüne çıkarmak bir marifet haline gelmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Güneydoğu Anadolu'da mümtaz bir mücadele verirken oranın komutanlarını 'darbeci'' suçlamasıyla görevlerinden almış, terörle mücadele yürüten insanların gözünü kapatmaya, onların moralini bozmaya gayret göstermiştir. Kim darbeciyse iktidar sensin ayıkla, çıkar, ver cezayı bir daha silahlı kuvvetlerde gözükmesin. Ama Güneydoğu'da Mehmetçiklerle birlikte mücadele veren komutanları 'darbeci' olarak suçlayıp, PKK'nın yapamadığını, sen Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak yapamazsın. Bugün olan budur. O sebepten dolayı karmakarışık Türkiye var.''