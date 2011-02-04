-BAHÇELİ İKİNCİ PATLAMA BÖLGESİNDE ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ostim'deki incelemelerini dün ikinci patlamanın yaşandığı bölgede sürdürdü. Bahçeli, ikinci patlamanın olduğu Ostim 25. Cadde'deki iş yerinde yetkililerden bilgi aldı. Bahçeli, burada yaptığı açıklamada, ikinci patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaştıklarını söyledi. Patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyen Bahçeli, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu. Patlamanın nedenlerine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını hatırlatan Bahçeli, ''Değerlendirmeler sonucunda da gerekli tedbirleri alacaklarını düşünüyorum. İş yerlerinin tahribatı da gözüküyor. İnşallah en kısa zamanda tedbirlerle üretim aşamasına tekrar dönülür. Büyük geçmiş olsun diyorum'' dedi. Bahçeli, bir gazetecinin patlama sonucunda yaşamını yitiren insan sayısına ilişkin sorusu üzerine, ''Resmi bir açıklama henüz gözükmüyor ama 10 kişinin Hakkın rahmetine kavuştuğu ortak bir kanaat olarak görünüyor. Tabi hastanelerde bulunanlar, inşallah bir ölümle sonuçlanmaz. 11 tane de yaralı var, bir tanesinin de ağır olduğu ifade ediliyor'' dedi. Başka bir gazetecinin ''Hem size hem de MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'a yönelik suikast iddiaları ortaya çıktı. Bu konuda size gelen bir duyum var mı?'' şeklindeki soruya, ''Hepiniz bu ülkenin basın mensuplarısınız. Bugün burada bu kadar acının yaşandığı yerde parti konuşulur mu? Böyle bir soruyu duymamış olayım'' karşılığını verdi.