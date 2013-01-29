Bahçeli: İdris Naim Şahin eksiklerine rağmen AK Parti'nin yüz akıydı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada hükümeti eleştirirken görevini devreden eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i övdü. Bahçeli, "Bazı yanlış eksik kusurları olsa da AK Parti'nin yüz akı olan İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin'in kurban verilmesi Başbakan'ın kararlarına kimlerin yol gösterdiğini ortaya koymuştur" dedi.

Meclis'te partisinin grup toplantısında konuşan MHP liderinin hedefinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan vardı. İmralı'da Abdullah Öcalan ile yürütülen görüşmeleri eleştiren Bahçeli, İmralı cezaevinin Öcalan için ev hapsine dönüştürüldüğünü öne sürdü.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından bazı bölümler:

"Diyaloglar baston yardımı ile yürümektedir. Anlaşılan Kandil ile İmralı arasında kısa devre yaşanmaktadır. PKK'nın dağ kadrosu bazen sözde önderlik ne derse onu yapacağını bazen kendileri ile de görüşülmesi gerektiğini bazen de İmralı Canisinin padişah olmadığını seslendirmektedir. Bu arada AK Parti PKK pazarlığının yoğunlaştığı ve olgunlaşmaya başladığı da ortadadır. Terörist başının gönlü yapılmak, memnun olması için her tavize kucak açılmış her zillete rıza gösterilmiştir. Başbakan Erdoğan İmralı'daki hücrenin ihtiyaçlarını hızla karşılamakta bir bakıma ev ortamının oluşması için elinden geleni yapmaktadır. Terörist başının istediği ev hapsi bizzat İmralı'da oluşturulmaktadır.

AK Parti zihniyeti CMK'nın 202 maddesinde değişiklik yaparak anadilde savunma yapabilmenin yolunu açmıştır. AK Parti Türkiye'nin yanına yeni bir resmi dil koymaktadır. Yapılan bu yeni yasal düzenleme anayasanın değişmez maddelerine aykırıdır. AK Parti Anayasa'nın lafzını sabote etmiştir.

Bölücü hezeyanlar AK Partiyi tamamen kuşatmış ve her siyasi kararına yön vermiştir. Bazı yanlış eksik kusurları olsa da AK Partinin yüz akı olan İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin'in kurban verilmesi Başbakan'ın kararlarına kimlerin yol gösterdiğini ortaya koymuştur. AK Parti'nin kurma kolu ile çalışan malum sözcülerinin birden bire dut yemiş bülbüle dönüşmeleri akla ziyan manzaraları ortaya çıkarmıştır. Barış güvercinleri uçuracağını söyleyen yeni bakan da güvercinlere takla attırmaktan başka birşey yapmayacak bölücü terör örgütünün değirmenine su taşıyacaktır. Hükümet resmen oyuncak olmuş batağa saplanmıştır.

Bize Yavru muhalefet diyerek küçümseyici konuşan Başbakan'a tavsiyemiz gerçeklere başını çevirerek partisinin kimlerin yaması haline getirdiğini görmesi, başka yerlerde dedikodu yapacağına kendi söküğünü dikmesidir."