Bahçeli: İbrahim Faruk Bayındır kimdir?

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son günlerde yaşanan kaset skandalları ile ilgili olarak AK Parti’yi suçladı. Abdi İpekçi Spor Salonu’nda düzenlenen İstanbul milletvekili adayları tanıtım töreninde görüntülerin ortaya çıktığı internet sitelerinin ‘Okyanus ötesinden kumandalı’ ve Ak Parti ile yakından ilişkili olduğunu iddia etti.





Okyanus ötesi



“Okyanus ötesinden kumandalı internet siteleri fitne ve nifak tohumları saçmaktadır. Avrupa ülkelerini adres gösterip AKP üzerinden yayın yapan ve milliyetçi hareketi karıştırmak için her türlü zehri kusanlarla AKP arasındaki ilişki ve ittifak son derece manidardır. Buradan Başbakan Erdoğan’a sormak istiyorum. İbrahim Faruk Bayındır kimdir? Bu şahıs Küçükçekmece Belediyesi’nde AKP meclis üyeliği yapmış mıdır? Arkasından istifa edip İstanbul üçüncü bölge milletvekilliği adaylığına müracaat etmiş midir?





'Namusun varsa'



Bu kişinin partimizi zan, töhmet altına alan yayınlara ev sahipliği yapan kirli internet siteleri ile ne tür bağlantısı vardır? Ülkücü Gazete isimli fitne yuvasının değişik ülke üzerinden yaptığı alçak yayınları bu şahıs ve yüzleri karanlıkta kalan ortakları mı gerçekleştirmektedir. Sayın başbakan bunları açıkla. Şerefiniz ve siyasi namusunuz hala biraz varsa bunlara karşılık ver. Odalara kamera koydurup özel hayatları gözleyen, aşağılık röntgencileri sen de deşifre et. Aksi takdirde gökkubbeyi başına yıkmaya kararlıyım. Pisliklerinizi, tuzaklarınızı, kumpaslarınızı yok etmek için sabırsızız.





'Zaafa af yok'



Her dava arkadaşımın da yaşayışında son derece dikkatli ve özenli olması gerekmektedir. Ahlaki zaafları bulunanlar nefislerine teslim olanlar akıllarını başlarına almalıdırlar ve aramızda yer bulamayacaklarını kesinlikle bilmelidirler. Ahlaktan, erdemden, edepten, terbiyeden, doğru ve iyi insan olmaktan zerre kadar taviz vermeden Allah’ın izni ile yolumuza devam edeceğiz. Aksi davranışları gösterenleri mutlaka ayıklayacağız. Çünkü Türk milliyetçileri hedeftir. Okyanus ötesi fetva makamlarının ve içerdeki uzantılarının da tahrik menzilinde siz varsınız. Onlara göre tehdit olan milliyetçiliktir artan tehlike sizsiniz. Tehlikeli olmayı da sürdüreceksiniz sürdürmelisiniz. Sizler var oldukça ihanet odakları kaçacak delik arayacaktır.





'Palavra duruş'



Yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa, terörün arka bahçesindeki mihraklara Kasımpaşalılığını göster de görelim. Polisimize Mehmetçiğimize tetik çektiren elleri sen aslında iyi biliyorsun. Şimdi sıkıştın günü kurtarmak için sanal meydan okumalar yapıyorsun. Kuru sıkı atıyorsun. Palavradan duruş gösteriyorsun. ‘Vatan toprakları boş değil, meydan boş değil. Bunu onlar da görecekler’ diyerek naylon delikanlılıktan medet umuyorsun. Alçakların Kastamonu Ilgaz’da güvenlik güçlerimize saldırısı güpegündüz gerçekleşebiliyorsa bunun sorumlusu AKP hükümetidir ve Recep Tayyip Erdoğan’dır.”





'CHP anonsu: Sayın Bahçeli Çekmeköy’de'



MHP lideri Bahçeli’nin Çekmeköy’deki mitingi öncesinde CHP’nin seçim minibüsünden, “MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli birazdan Çekmeköy halkıyla buluşacak” anonsu yapılması üzerine MHP’liler de jeste alkışla karşılık verdi. Çekmeköy ziyaretine MHP’nin Çekmeköy İlçe Başkanlığı’ndan başlayan MHP lideri Bahçeli, Madenler Meydanı’nda halka seslendi. Bahçeli daha sonra Abdi İpekçi Spor Salonu’nda düzenlenen MHP’nin İstanbul Milletvekili adaylarının tanıtım törenine katıldı.