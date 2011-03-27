-BAHÇELİ: HUZUR BULAMAZSINIZ EŞME (A.A) - 27.03.2011 - Bahçeli, "kardeşlik tehdit edilir, çatışma başlar, üniter yapı sarsılırsa, hangi gelir seviyesinde olursanız olun huzur bulamazsınız" dedi. Uşak programı kapsamında, Ulubey ilçesini, Ahmetler, Güllü beldelerini ve Yeşilkavak köyünü ziyaret eden Bahçeli, daha sonra Eşme ilçesine geçti. İlçe girişinde ata binmiş partililerce karşılanan Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Meydanı'nda seçim otobüsünden halka hitap etti. Bahçeli, ülkenin temel sorunlarının başında işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk ve etnik temelli bölücü faaliyetlerin geldiğini, işsizliğin insanları ''cinnete kadar sürükleyebildiğini'' söyledi. Türkiye'nin büyük bölümünün aş ve iş derdine düştüğünü ifade eden Bahçeli, ''Türkiye'nin bir bölümünde rant ekonomisi ile geçinenler, bir bölümünde açlık sınırı altında kalmış milyonlarca insanımız var'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, pembe bir tablo ortaya koyduğunu, ancak bu tablonun gerçek olmadığının görüldüğünü öne süren Bahçeli, vatandaşların 12 Haziranda buna gereken cevabı vereceğine inandığını söyledi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların her geçen gün ekonomik zorlukların altında ezildiğini, emekli, dul, yetim ve öksüzlerin de geçim derdine düştüğünü anlatan Bahçeli, şöyle devam etti: ''Seçim döneminde yoksullara dağıtılan gıda paketlerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP yöneticilerinin bir tek kuruşu yoktur. Bunun kaynağı vergilerinizdir. Vergilerinizin bir kısmı eğitim, sağlık, güvenlikte kullanılır, bir kısmı da sosyal devlet olmanın gereği olarak halka kullandırılır. Yoksulluğu istismar eden zihniyete 12 Haziranda bir tokat vuralım. Bu seçimlerde de size paketler gelecek, bunlar sizin helaliniz, alın kullanın. Çocuklarınıza götürün, akşam evinizde aş olarak paylaşın. Hür kalın, bu sizin hakkınızdır. Siyaset kültürü yozlaşıyor, haksız oyla iktidar olmanın yolu açılıyor, bu dönemi kapatmak lazım. Bugünkü siyasi iktidarda çöküş var, çürümüşlük var, bugünkü siyasi iktidarda çaresizlik var.'' -''FELAKETE DUR DEMEK LAZIM'' - MHP lideri, yanlış ekonomik politikaların iktidar değişikliği ile giderilebileceğini, ancak toplumsal dokunun zedelenmemesi, dirlik, birliğin bozulmaması gerektiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bin yıllık kardeşlik tehdit edilir, kardeşlerin çatışması başlar, milli devlet, üniter yapı, toprak bütünlüğü sarsılırsa, hangi gelir seviyesinde olursanız olun Türkiye'de huzur bulamazsınız. Özellikle AKP'ye oy vermiş vatandaşlar size sesleniyorum: Bu iktidar Türkiye'yi nereye, nasıl götürüyor? Bu iktidarı getirenler olarak bilin ki görev size düşüyor. Soracaksınız, 1 Ağustos 2009'da İçişleri Bakanı olarak Ankara'da, Emniyet teşkilatının salonunda ihanet kusan insanlarla, 'aydın gazeteci' olarak tartıştığınız o Demokratik Açılım zırvası bugün Türkiye'yi nereye götürüyor? Emniyet gücüne atılan tokat, taş, emniyet mensuplarının linç edilmesi, hala 'sivil itaatsizlik' adı altında Diyarbakır'da, Batman'da diğer yerlerde terörist faaliyetlerin, 40 bin kişiyi katletmiş insanların şimdi demokratik hak taleplerinin bir uygulama ile gündeme getirilmesi ve saatlerce televizyonda gösterilmesi... Bu gidişat iyi değil.'' Bahçeli, ülkede ayrışma başladığını, buna ''dur'' denmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Başbakan, 36 etnik unsurdan bahsede bahsede bugüne kadar geldi. Ülkemizde 4 milyonu aşkın, gelin veya damadı Kürt veya Türk olarak kurulmuş yuva var. Bunların 3-4 çocuğu var. Eğer bir kardeş kavgası olursa bu yuvaların yaşaması çok zor olur. Gelin tarafı babaevine gidebilir, damat evi terk ederek gidebilir ama o masum çocuklar nereye gidecek, onlara ne diyeceksiniz? Onları kim nasıl tarif edecek; hangisine Türk, hangisine Kürt diyeceksiniz? Bugünkü iktidar bu ayrışmayı yaptı. Şimdi büyük şehirde bazı yerlerde fırından ekmek alırken seçici olunuyor. Ev kiralarken, bakkaldan alışverişte seçici olunuyor. Yani Türkiye'de ayrışma başlamış, bu felakete dur demek lazım. Bunu önlemek için Türkiye'nin nefes alması ve bugünkü iktidardan kurtulması gerekir.'' MHP'nin ''Hilal Kart'' projesi hakkında da bilgi veren Bahçeli, şunları kaydetti: ''Bu Hilal Kart, bir harcama kartıdır. Maaşınız yetmediği yerde, işinizin olmadığı yerde, elden ayaktan düşüp çalışamadığınız yerde bu Hilal Kart cebinizdedir. Hilal Kart'ı kullanırken bir tek sınır çiziyoruz. İlçedeki esnafımızdan alışveriş yapacaksınız. Büyük yabancı ortaklarla oluşmuş alışveriş merkezinden bu kartla alışveriş yapmayacaksınız.''