-BAHÇELİ: HİÇ KİMSE ARA REJİM İSTEMİYOR ORHANGAZİ (A.A) - 25.07.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Hiç kimse ara rejim istemiyor. Ancak bugünkü siyasi iktidar, 'Ara rejim geliyor' korkusuyla dış güçlerin de etkisiyle anayasa değişikliğine gitmek istiyor'' dedi. Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Uluslararası İznik Festivali'ne katılmasının ardından ilçeye bağlı Boyalıca beldesinde ilçe teşkilatını ziyaret eden Bahçeli, daha sonra Orhangazi ilçesine gitti. Devlet Bahçeli, ilçe meydanında vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'de mezhep farklılıklarının ön plana çıkarılmaya başladığını ileri sürerek, ''Kardeş kavgasını körüklemek veya ecdadımız Osmanlı'nın geriye çekiliş sürecinde Balkanlar ve Kafkaslardan Anadolu'ya gelip Cumhuriyet döneminde kardeşçe yaşayan insanları 36 parçaya ayırıp geldiklerine pişman edeceksen, bunun adı AKP iktidarıdır'' diye konuştu. Devlet Bahçeli, Türkiye'de darbelerden kimsenin fayda görmediğini ifade ederek, şöyle devam etti: ''Hiç kimse ara rejim istemiyor. Ancak bugünkü siyasi iktidar, 'Ara rejim geliyor' korkusuyla dış güçlerin de etkisiyle anayasa değişikliğine gitmek istiyor. Kalkıp bölücü terörün kökünü kazımak dururken, PKK denilen illeti Türkiye'den atıp kovmak gerekirken, onların siyasallaşmasına çanak tutacak bir anayasa değişikliğini niye istiyorsun? Öyle günler vardır ki; hepimizin geleceğini ilgilendirir. İşte bugünleri iyi değerlendirmek lazımdır. Bugünler, topluca millet iradesinden bir uyarıdır. Bu uyarıyı iyi duyurmak lazımdır. Bugünkü iktidara bir iyilik yapmak gerekiyorsa 12 Eylülde uyarmak lazım. Bu uyarı 12 Eylülde 'Hayır' demektir.'' Referandumun ardından genel seçimlerin geleceğine işaret eden Bahçeli, ''Referandumdan 'Hayır' çıkarsa, AKP'den kurtuluş olacak. AKP, tepetaklak aşağıya düşecek. Ama inanın samimiyetle söylüyorum, onu öyle bir yerde tutacağım ki; o tuttuğum yer, Yüce Divan'ın yolu olacak, kapısı olacak. Yandaşlarından, yoldaşlarından, hanedanlarından, haram yiyenlerinden hesap sormazsam namerdim'' dedi.