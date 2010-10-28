-BAHÇELİ: HİÇ BU KADAR ENGEBELİ BİR DÖNEM OLMADI ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Cumhuriyetin, ilan edildiği günden bugüne kadar, hiç bu kadar engebeli ve tuzaklarla dolu bir dönemden geçmediğini'' belirterek, Türkiye Cumhuriyetinin ebediyete kadar yaşayacağını ve bu kutlu emanetin her daim dimdik ayakta kalacağını bildirdi. Bahçeli, Cumhuriyetin ilanının 87. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Türkiye'nin kritik ve endişe verici bir döneminde Cumhuriyetin kuruluşunun 87. yıl dönümüne ulaştığını belirten Bahçeli, ''Aziz milletimiz, bağımsızlığına göz diken düşman unsurlarına karşı verdiği kararlı ve onurlu mücadeleyle, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla göstermiştir. Köleliği elinin tersiyle iten, esareti reddeden ve boyunduruk altına alınmayı asla kabul etmeyen bu yüksek ruhun, Cumhuriyetle bütünleşmesi elbette son derece normaldir'' ifadelerini kullandı. Milletin kendi geleceği hakkındaki tek söz ve yetkiye sahip olmasının, bu muazzam hamleyle gerçekleştiğini ve egemenliğin gerçek sahibine böylelikle kavuştuğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti: ''Ne var ki, Cumhuriyetimiz, ilan edildiğinden bugüne kadar, hiç bu kadar engebeli ve tuzaklarla dolu bir dönemden geçmemiştir. Mazileri şaibeli, amaçları karanlık ve niyetleri kötü olan geniş bir şer ittifakı, Türk milleti ve Cumhuriyetiyle hesaplaşmak maksadıyla emel ve eylem birliği içinde sürekli faaliyet halindedir. Demokratikleşme ve özgürlük paravanı arkasına gizlenen bu tehlikeli sürecin hedefinde ne yazık ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kimliği ve kuruluş ilkelerinin olduğu artık gün gibi ortadadır. Ve nihai amaç olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli devlet niteliğinin ve üniter yapısının tartışmaya açılarak, dağılmış ve parçalanmış bir biçimde yeniden tanzim ve teşkil edilmek istendiği anlaşılmaktadır. Cumhuriyet'ten yana görünüp sırtına hançer vuranlarla, demokrasinden taraf olduğunu iddia edip milletimizin birliğine kast etmeye çalışanlar aynı puslu iklim ve ortamda buluşmuşlardır. Bilinmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti ebediyete kadar yaşayacak ve bu kutlu emanet her daim dimdik ayakta kalacaktır. Bu tarihi hüküm, Türk milletinin 29 Ekim 1923 tarihinde verdiği milli bir karardır ve müzakeresi asla söz konusu olmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kurucu kahramanları ve şehitlerimizi hayranlıkla ve minnetle anıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.''