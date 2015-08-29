Bahçeli: Her gün şehit versek de...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye içinde kıvrandığımız ve gittikçe kemikleşen puslu günleri mutlaka aşacaktır. Türk milleti bugünkü stratejik çalkantıyı, keskin inişi, tuzak ve komplo bezirgânlarının eş zamanlı devreye koydukları imha senaryosunu eninde sonunda rafa kaldıracaktır" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, şunları söyledi:

"Türk milleti 93 yıl evvel Dumlupınar'da muazzam bir zafere, yankıları halen süren bir kahramanlık destanına imza atmıştır. Esaret emelleri, emperyalist hevesler, düşman tasallutu, küresel abluka milletimizin tertemiz ve imanlı mücadelesiyle hem kırılmış hem de püskürtülmüştür. 30 Ağustos vatanımızın üzerindeki kara bulutları dağıtan, geleceğimizin önündeki kalın duvarları yıkan milli diriliş olarak milli vicdanlardaki yerini almıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında taarruza geçen Türk ordusu; 30 Ağustos 1922'de zalimlerin koalisyonuna ve işgalcilerin küstahlıklarına karşı namus ve şeref müdafaasını hiç çekinmeden, hiç korkmadan yapmıştır. Sonuçta kazanan aziz milletimiz, sonunda başarıyı hak eden fazilet ve hamiyet dolu milli yürekler olmuştur. 30 Ağustos'ta köleliğe, teslimiyete, bağımlılığa, boyunduruğa ve acziyete en kalıcı, en net cevap ve cesur karşılık verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş şifreleri, kurucu felsefenin dayandığı temel moral ve motivasyon kaynakları 30 Ağustos Zaferi'nin ruhunda gerçek anlam ve muhtevasını bulmuştur. İstiklalimize kara çalmaya, itibarımıza leke sürmeye cüret eden iç ve dış karanlık odaklar 30 Ağustos'la beraber kovulmuş, hak ettikleri malum akıbetle tanışmışlardır. Türk milletinin kutlu varlığına pranga vurmak için birbiriyle yarışan husumet ittifakı layık olduğu acı dersini meydanlarda almıştır. Bilmek lazımdır ki, şehitlerimiz bu aziz vatanın manevi zırhı, gazilerimiz geçilmez kaleleri mertebesine kademe kademe yükselmişler ve bizlere üzerinde tahribat yapılmasına izin vermeyeceğimiz bir miras bırakmışlardır. Zaferlerimizi gölgeleyip egemenlik haklarımızı savsaklamaya kalkışanlara 30 Ağustos şuuruyla, çelik gibi bir iradeyle ve misliyle mukabele edeceğimizi hiç kimse hatırdan çıkarmamalıdır.

Türk milleti tarih boyunca nice zorluğu, nice musibet ve melaneti aşmayı bilmiştir. Gerekirse aynısı heyecan ve kararlılıkla tekrarlanabilecektir. Bu nedenle, bugünkü acıklı ve yürek yaralayıcı ülke tablosundan dolayı hiçbir art niyetli çevre, hiçbir bedbaht ham ve boş hayale kapılmamalı, Türkiye'nin tükenişine şahit olacaklarını düşünmemelidirler. Her gün şehit versek de, her gün terörün hain ve rezil yüzüyle karşılaşsak da, umutsuzluğun koyu sisi gelecekle ilgili parlak düşlerimizin önüne geçemeyecek, insanımızın birbirine düşmanca muamelesine ortam açamayacaktır. Türkiye içinde kıvrandığımız ve gittikçe kemikleşen puslu günleri mutlaka aşacaktır. Türk milleti bugünkü stratejik çalkantıyı, keskin inişi, tuzak ve komplo bezirgânlarının eş zamanlı devreye koydukları imha senaryosunu eninde sonunda rafa kaldıracaktır. Unutulmasın ki, varlığımızın güvencesi 30 Ağustos Zaferi ve taarruz ruhudur. Ve bu ruh hala içten içe kaynamakta, açığa çıkmak için uygun zamanı beklemektedir. Bu düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi, tüm gazilerimizi saygı ve şükranla yâd ediyor, ebediyete irtihal etmiş kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum"