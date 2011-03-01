-BAHÇELİ: ''HEDEF TEK BAŞINA İKTİDAR'' İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Milliyetçi Hareket Partisi olarak, tek başına iktidar hedefi ile seçimlere giriyoruz'' dedi. Bahçeli, partisinin İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, cenaze törenine katıldığı eski başbakanlardan, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın Türk siyasi ve bilim hayatında önemli bir yeri olduğunu belirterek, ''Değerli bir şahsiyet Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur'' diye konuştu. Seçim münasebetiyle il ve ilçe teşkilat ve yönetim kurulları olmak üzere 178 teşkilatın istifa ettiğini belirten Bahçeli, istifa edenlerin yerine yeni görevlendirmeler olduğunu anlattı. Bahçeli, İhsan Barutçu'nun da İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini, yerine Abdurrahman Başkan'ın bu göreve geldiğini hatırlattı. Bahçeli, bugünkü ziyaretin sebebinin, oluşturulan yeni il teşkilatı yapısıyla tanışmak ve seçimle ilgili bir değerlendirme toplantısı yapmak olduğunu bildirdi. Devlet Bahçeli, bir gazetecinin, ''Seçimlerle ilgili bir güç birliği var mı?'' sorusuna, ''Milliyetçi Hareket Partisi olarak, tek başına iktidar hedefi ile seçimlere giriyoruz'' karşılığını verdi. İktidara geldikleri takdirde 2023'e kadarki hedeflerinin ne olduğunun sorulması üzerine Bahçeli, MHP'nin uzun yıllar öncesinden Türkiye için belirlediği hedefler olduğunu söyledi. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olan 2023'te bölgesel ve süper güç nitelikli bir lider ülke olmayı amaçladıklarını ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çalışmalarımızı, plan ve programlarımızı bu hedefe doğru yönelterek sürdürmekteyiz. 12 Haziranda yapılması düşünülen seçimler, 12 yıllık bir süreyi de kapsayarak, 3 döneme tekabül etmektedir. 24. Dönem, toparlanma ve onarım dönemidir. 25. Dönem gelişme, bütünleşme, atılım dönemidir. 26. Dönem ise lider ülke ülküsüne kavuşma dönemidir. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi, 12 yıl süreli bir iktidara taliptir. 8 yılı aşkın bir süredir ülkeyi yönetmiş olan Adalet ve Kalkınma Partisinin bütün tahribatlarını ortadan kaldırabilecek ve Türkiye'nin tekrar gelişmiş ülkeler içerisinde yer bulmasına katkı sağlayacak politikayı uygulamak için Milliyetçi Hareket Partisi, 12 yıldan oluşan 3 dönemlik tek başına geleceği iktidara taliptir.''