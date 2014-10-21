Bahçeli: HDP’nin içerisinde en akil insan Altan Tan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Diyarbakır Mileetvekili Altan Tan'ın "Bahçeli gibi davranılmış olsaydı bu kadar şey yaşanmazdı" sözlerine karşılık olarak "Demek ki HDP’nin içerisinde en akil insan o" karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli de 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacağını söyledi. Bir grup gazetecinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bahçeli, şu mesajları verdi:

Akil insanlar: Daha önce akil insanların çalışmalarından sonuç alınamadıysa şimdi ne marifetleri olacak? Kamuoyunu oyalamak, hükümete yönelik öfkeyi ortadan kaldırmak için araç olarak kullanılmak isteniyorlar. Bu, kendilerine ‘aydın’ diyen insanlar için çok ağır bir kullanım şeklidir.

Erken seçim: Nisan ayı MHP için hayırlı bir aydır. 1999’da 18 Nisan itibarıyla (seçimleri) sağda birinci parti olarak, önemli bir konuma gelmiştir, demek ki bunu tekrarlama şansı doğacak.



Resepsiyon: 29 Ekim’de, Anıtkabir ziyaretinde bulunmayı ama tebrikat ve resepsiyonda olmamayı düşünüyorum.



Yeni Cumhurbaşkanlığı: Cumhuriyet’e büyük bir hakarettir. Hele Çankaya’nın Başbakanlık makamına kullanımına terk edilmiş hali ayrı bir acıdır. Başka bir amaçla kullanılmasına da müsaade edilmemelidir.



Makul şüphe: Hak ve özgürlüklerin kullanımında geri gidiş olmamalı. Ancak emniyet güçlerinin cesaretle çalışmalarına fırsat tanınmasında yarar var. Hassas bir denge gözetilmeli. (Paketteki makul şüphe düzenlemesiyle ilgili) Millet vicdanında ‘makul şüphe’ Recep Tayyip Erdoğan’ı yüzde 100 sorgulatır. Kesin deliller arama konusundaki ısrarı vardı. Şimdi makul şüphe konumuna düşmüş. Millette, Erdoğan ve 4 bakanının 17-25 Aralık’ta yolsuzluklara karıştıklarına dair bir kanaat ve makul şüphe olduğu ortadadır. Bu Erdoğan’a kurulmuş en büyük tuzaktır. En büyük makul şüpheli kendisidir. Elimizi kolaylaştırıyor aslında.



Öcalan'ın durumu: Öcalan’a ev hapsi olacak şey değil. İmralı’da kalması bile çok yanlıştı. 2002’de Pekin’de, Öcalan’ın F tipine gönderilmesini istemiştik. İsabetli olurdu. Ülkenin Genelkurmay’ı, Silivri gibi bir hapishanede komutanlarıyla beraber tutukluluk hali yaşarken, İmralı canisinin villa gibi özel şartlarla durumunu iyileştirmek cehalet değilse ihanettir. Hele hele İmralı dışında ofis tutmak, sekretarya vermek, görüşmelerini o sekretarya aracılığıyla mümkün kılmak, olacak şey değildir. Bunu Türk milleti de kabul etmez.



Altan Tan: (Bahçeli’nin Kobani olaylarındaki tavrını öven sözleri için) ‘MHP gibi davranılmış olsaydı bu kadar şey yaşanmazdı’ demek istiyor. Demek ki HDP’nin içerisinde en akil insan o.