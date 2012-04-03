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Politika

Bahçeli, Haşim Kılıç'ın açıklamalarını olumlu buldu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç'ın açıklamalarını değerlendirdi

03 Nisan 2012 16:05

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın, Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu'nda yaptığı konuşmayı değerlendirirken, ''Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı, geçmişten ders çıkartarak sorumluluk taşıdığı mevkinin de gereği olarak önemli bir uyarıda bulunmuştur. Geç olsa da olumlu bir konuşma olduğunu belirtmek istiyorum'' dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısından çıkışta gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Anayasa Mahkemesinin açıklamaları vardı; 'siyasetin yargıya karışmasını istemeyiz' şeklinde, nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna Bahçeli, ''Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı, geçmişten ders çıkartarak sorumluluk taşıdığı mevkinin de gereği olarak önemli bir uyarıda bulunmuştur'' yanıtını verdi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, ''Bu uyarıya önce kendisi sonra beraber olduğu yargı unsurları eğer katılırlarsa Türkiye'de yargının siyasallaştırılması ve yargının belli amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmiş olur. Geç olsa da olumlu bir konuşma olduğunu belirtmek istiyorum. İnşallah bu konuşmasına sadık kalır'' diye konuştu.

Millet vicdanını rahatlatır

 

Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada da, yarın yapılacak 12 Eylül davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, "Bugünkü zaman diliminde 12 Eylül'ün sorumluluğunu doksanını geçmiş iki kişiye yıkmak asla doğru ve haklı bir uygulama değildir. Kovuşturmaya, 12 Eylül döneminin adli ve idari görevlilerinin, hükümet üyelerinin, işkenceci canilerin, infaz ve kolluk memurlarının dahil edilmesi gerekmektedir ve böylesi bir gelişme bir nebzede olsa millet vicdanını rahatlatacaktır" dedi.

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