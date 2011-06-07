-BAHÇELİ: HANGİ TUZAKLARIN PEŞİNDESİN? UŞAK (A.A) - 07.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Sayın Başbakan 330 milletvekiline talip olmayı biliyorsun da bu dağarcığındaki anayasayı niye milletimle paylaşmıyorsun? Hangi tuzakların peşindesin? Kime ne sözün var? Bu teslimiyet nereden geliyor" dedi. Bahçeli, Uşak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, önceki Uşak ziyaretinde ilçeleri ve beldeleri gezdiğini, o zaman MHP'ye doğru ''önemli bir alakanın yönelişini'' fark ettiğini, bugün 30-31 derece sıcak altında meydanı bu heyecanla, coşkuyla dolduran Uşaklıların da 12 Haziran'ın Milliyetçi Hareket'in günü olacağını işaret ettiğini söyledi. -''TEHDİT, TEHLİKE DEVAM EDİYOR''- Bahçeli, ülkenin 9 yıla yakın bir süredir AK Parti tarafından yönetildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: ''Bu dönem içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi birçok tehdit ve tehlikeyi ülkemize getirmiş ve Türkiye dar bir kuşatma altına alınmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisinin bu iktidar döneminde, milli devlet ve üniter yapı sorgulanmış, toprak bütünlüğümüz bölünme tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmış ve aynı zamanda ülkemiz bir etnik temelli ve inanç temelli bölünme ve ayrışmayla karşı karşıya bırakılacak siyasi hataların işlendiği bir dönem olmuştur. Hala bu tehdit ve tehlikeler ve tuzaklar devam etmektedir ama bir türlü sayın Başbakan ülkeyi nereye getirdiğini anlayamamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisine oy veren vatandaşlarımız da Sayın Başbakana bir türlü 'Türkiye nereye gidiyor bunu bize anlatır mısınız?' sorusunu yöneltememektedir. Böyle bir ortamda başta Adalet ve Kalkınma Partisine oy vermiş aziz vatandaşlarımız olmak üzere bu suali sormalıyız. Bunu seçimlere gitmeden önce AKP yönetimine, seçimlerde ise AKP iktidarına sormalıyız.'' Ülkenin iyi yönetilmediğini, ''bir kargaşa, kaos, kavga ve kriz ortamına sürüklendiğini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''12 Haziran seçimlerinde en az 330 milletvekilliği almalıyım ki düşüncem olan anayasa değişikliğini yapayım veya yeniden anayasayı yazayım'' dediğini ifade eden Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu teslimiyet nereden geliyor, neye mahkumsun, niye mecbursun? Bunu gel şu an için milletimize anlat ki milletimiz senin gerçek yüzünü görsün, aklının gerisindekini okusun. Eğer gerçekten sana inanıyorsa o zaman sana destek olsun, 'durmak yok yola devam' desin. Ama partinin adını zaten Adalet ve Kalkınma Partisi olmaktan çıkartmış bir aldatma ve kandırma partisi haline dönüştürmüşsün. Şimdi tekrar seçim öncesi 9 yıllık uygulamalardaki başarısızlıklarını, beceriksizliklerini bir kenara bırakıp 12 Haziran seçimlerini bir anayasa değişikliğiyle yapacağını söylüyor. 9 yılda yapamadıklarını son 3 yılda nasıl yapacak orası meçhul. Çıldırmış ve çılgın projelerle milleti aldatmaya çalışıyor.'' -''ARTIK YETER DEMELİSİNİZ''- Bahçeli, vatandaşlardan mutlaka sandığa gitmelerini isteyerek, şöyle konuştu: ''Adalet ve Kalkınma Partisinin 3. dönemi olmamalıdır. 3. dönemde yeni bir anayasayla yeni bir Türkiye sloganıyla Allah muhafaza Türkiye'nin bölünmesine yönelik bir hıyanetin kenarında olduğunu anlıyoruz. Bu iktidardan kurtulmak aynı zamanda Türkiye'nin de kurtuluşu olacaktır. Bunun için mutlaka sandığa gitmeliyiz ve bugünkü iktidara, 'durmak yok yola devam' sözünü tersine çevirerek 'artık yeter bıktık senden usandık, başımızdan git' demelisiniz. Bu iktidardan ülke rahatsız, bu ülkede yaşayan insanlarımız da rahatız. Bu iktidar döneminde işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, yabancılaşma yozlaşma hep beraber olmuştur.'' Bahçeli, partisinin işsizlikle, yoksullukla, yolsuzlukla ve terörle kesin mücadele içerisinde kendisini iktidara hazırladığını anlatarak, şunları söyledi: ''İşte böyle bir dönemde bir sorunun cevabını hep beraber bulmalıyız. Pekala AKP giderse yerine kim gelmelidir? İşte bu soru doğru bir sorudur. Doğru cevabı bulmak lazım. AKP'nin 9 yıla yaklaşan tahribatını ortadan kaldırmak istiyorsak bir onarım ve toparlanma iktidarını kurmak lazımdır. Bunun için 100 sorun 100 çözümle toparlanma ve onarım hükümetinin bugünden hazırlıklarını tamamlayan siyasi parti neresidir? dediğinizde Milliyetçi Hareket Partisidir.''