Bahçeli: Haçlılara Kudüs'ü dar eden irade hala yaşamaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mukaddesatın kutlu varlığın manevi harcı olduğunu belirterek, "Bu harcı Trump istedi, Netenyahu dayattı, siyonizm arzuladı diye kurutmak mümkün değildir, kimsenin haddi de olamayacaktır. Haçlılara Kudüs'ü dar eden irade hala yaşamaktadır" dedi.

Bahçeli, Alanya Belediyesi'nce düzenlenen temel atma töreninde, Alanya'ya geldiği zaman ecdadın emanetlerini gördüğünü ve bundan gurur duyduğunu söyledi.

Doğası, güneşi, kumu, tarihi mirasının güzelliğiyle Alanya'da her daim huzur bulduğuna işaret eden Bahçeli, Alanya'da MHP'li belediyenin göreve geldiği günden bu yana hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu bildirdi.

MHP olarak yerel yönetimlere büyük önem verdiklerine dikkati çeken Bahçeli, partinin politikalarının hayata geçirildiği ilk alanın yerel yönetimler olduğuna değindi.

Alanya'nın il olmaya dünden hazır olduğunu, bunu hak ettiğini aktaran Bahçeli, gündelik hayatta vatandaşın arzu ettiği hizmeti yaşayarak bulacağı sahaların belediyelerin sorumluluğu altında olduğunu dile getirdi.

Hakkaniyetin, hakikatin olmadığı yerde Allah rızasının ve milletin onayının olmayacağına dikkati çeken Bahçeli, "Bunlar olmadığı zaman da işin bereketi kalmaz. MHP'nin gayesi öncelikle Allah'ın rızasına sonrasında da sizlerin dua ve desteklerinize mazhar olmaktır. Bütün bunlar bizim açımızdan önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben ilkemizin esaslarını teşkil etmektedir. Kaynakların doğru, yerinde ve verimli kullanımı sayesinde sorunlar çözüme kavuşturulacaktır." dedi.

"Türk düşmanları iç barış ve toplumsal huzurumuzu bozamayacaklar"

Türkiye'nin birliğine kavuşacağını, milli bekanın ayakta kalacağını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türk düşmanları iç barış ve toplumsal huzurumuzu bozamayacaklar, Alanya'nın umutlarıyla oynayamayacaklar. Maske işbirlikçiler, rahmani görünüp şeytani emellere hizmet edenler, doğuda başka batı da başka görünenler Türk milletinin kutlu iradesi karşısında bozguna uğrayacaklardır. Birliğimiz güvence, Alanya umudumuz, dünyaya açılan penceremizdir. Bu pencereden karanlık niyetler, kötü kokular asla giremeyecektir. Teminat sizlersiniz, asil duruşunuzdur. Kudüs'ü kirletmek, mabetleri çiğnemek, bölgeyi kana ve şiddete havale etmek için kaos imal edenler, Müslüman Türk milletinin beddua, tepki ve direnciyle sarsılacak. Mukaddesatımız kutlu varlığımızın manevi harcıdır. Bu harcı Trump istedi, Netenyahu dayattı, siyonizm arzuladı diye kurutmak mümkün değildir, kimsenin haddi de olamayacaktır. Haçlılara Kudüs'ü dar eden irade hala yaşamaktadır. Hayasız akımlara, hain operasyonlara göğüs geren, meydan okuyan Türk İslam sancağı pırıl pırıl Alanya'da, Anadolu'nun her köşesinde parlamaktadır. Küresel hesaplar yerle yeksan edilecektir. Türk İslam alemi Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapmaya cüret eden sefil anlayışa karşı haklı bir intifada ve infial içerisindedir. Kudüs İslamdır, iffettir, itibardır, emanettir."

Kudüs'ün ilk kıblenin kaynağı, üç büyük mescitten birinin tarihi mekanı olduğunu vurgulayan Bahçeli, hiç kimsenin, hiçbir karanlık emelin bu gerçekleri değiştiremeyeceğini kaydetti.

Bahçeli, kulun hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı olduğunu belirterek,"Hepsinden ve herkesten büyüktür. Allah bizimledir. Doğanın gücü üstümüzdedir. İnanıyorsak ki, hücrelerimiz kadar inanıyoruz, zafer mutlaka bizimdir, hezimet de zalimlerin olacaktır." dedi.

Belediyenin yeni hizmet binasının temelini atan Bahçeli, ardından Alanya Belediyesince yaptırılan güneş enerji santralinin açılışını yaptı. Bahçeli, santral hakkında Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'den bilgi aldı.