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Politika

BAHÇELİ, GÜL'ÜN AÇIKLAMASINI "İSABETLİ" BULDU ALADAĞ (A.A)

06 Mart 2011 16:05

-BAHÇELİ, GÜL'ÜN AÇIKLAMASINI "İSABETLİ" BULDU ALADAĞ (A.A) - 06.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilçe gezisi programı kapsamında geldiği Adana'da, Aladağ ilçesini ziyaret etti. Bahçeli, burada, bir gazetecinin sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ergenekon soruşturması kapsamında gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili ulusal bir gazetede yer alan ''Kamu vicdanında kabul görmeyen bazı gelişmeler oluyor. Bu hal, Türkiye'nin geldiği ve herkes tarafından takdir edilen görüntüsünü gölgelemektedir. Bundan kaygı duyuyorum'' şeklindeki açıklamalarına ilişkin, ''Çok geç kalmış, isabetli bir açıklama'' değerlendirmesinde bulundu. Aladağ Belediye Başkanı Yusuf Baş'tan brifing alan Bahçeli, daha sonra Aladağ Kültür Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

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