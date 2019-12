-BAHÇELİ: GÖZYAŞIYLA İKTİDAR OLMAYA ÇALIŞIYOR SAKARYA (A.A) - 28.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Eksik oy alırsam Başbakanlığı bırakırım'' dediğini belirterek, ''Neredeyse herkese bir selpak dağıtıp, onun gözyaşıyla iktidar olmaya çalışıyor. Yine masum, yine mahsun, yine üzülecek, acınacak bir adam durumuna düşüyor'' dedi. Bahçeli, partisinin Sakarya Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi. 12 Haziran'daki seçimlerin ''Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ağır ve derin tehlike, tehdit ve tuzakların olduğu bir döneme denk geldiğini'' belirten Bahçeli, seçimlerin millet iradesinin yeniden ortaya çıkmasına fırsat tanıyacağını söyledi. Alandakilerden ''sandığa koşmalarını'' ve ''sandıkta vicdanlarının sesini dinleyerek oy kullanmalarını'' isteyen Bahçeli, seçimlerin üzerinde leke olmamasının, adil, güvenli ve sağlıklı bir ortamda seçime gidilmesinin siyasi iktidarın sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Türkiye'nin huzurlu olmadığını, ülkede istikrar olmadığını öne süren Bahçeli, şunları söyledi: ''Türkiye'de kaos, kutuplaşma öne çıkartılıyor. Gerilim stratejisi takip ediliyor. Bu stratejinin devamı için çatışma ortamı arzulanıyor ve bu çatışma ortamında siyasi iktidar kendisini bir yana alıyor, AKP'nin dışında bu ülkede yaşayan ne kadar insan varsa, AKP'nin dışında seçime giren ne kadar siyasi parti varsa hepsini hasım görüyor ve bu kutuplaşmayla, çatışmayla, bu gerilim stratejisi ile kendi iktidarının devamını arzuluyor. Bu tuzağa düşmemek lazım. Sayın Başbakan, dokuz yıla yaklaşan süre içerisinde ülkeye ne hizmet yaptığını meydanlarda yüz yüze vatandaşlara anlatacağı yerde, vatandaşla arasına bir medya camı koyuyor, ancak ve ancak o camın arkasından konuşmaya cesaret edebiliyor.'' -''MİLLİYETÇİ HAREKETİ HOR GÖRÜYOR''- Başbakan Erdoğan'ın muhalefet partilerinin daha az miting yaptığını belirterek, onları ''küçük gördüğünü'' savunan Bahçeli, şöyle konuştu: ''Sayın Başbakan, sen nerede bulunduğunun farkında değilsin galiba. Hiçbir parti ile eşit şartlarda bir yarış yaptın mı ki, sen bunu söylüyorsun? TOKİ denen bir toplu konut kuruluşu var. Aynı zamanda Başbakan'ın mitinglerini organize eden bir kurum haline dönüştürülmüş. Kürsüler konuluyor, her türlü hazırlıklar yapılıyor, kırmızı halılar döşeniyor. Sayın Başbakan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin uçağıyla o ile geliyor. Eğer seçim alanı belli bir uzaklıktaysa bu kez helikoptere biniyor, alana geliyor, Başbakanlığın otobüsüne biniyor, TOKİ'nin düzenlediği meydana geliyor. Sonra da omuzu düşük, ağzı ar dolu konuşuyor. Öte yandan, kıt imkanlarla millete hizmet yarışında olan ve ömrü karayollarında her insanımızla kucaklaşarak geçen milliyetçi hareketi de hor görüyor.'' AK Parti hükümetinin yaklaşık dokuz senedir iktidarda olduğunu anımsatan Bahçeli, bu yılları kayıp yıllar olarak nitelendirdi. Hükümetin iktidarda kaldığı süre boyunca, yaptığı bölünmüş yollar gibi ekonomiyi de böldüğünü ileri süren Bahçeli, ''Bölünmüş yollar, ülkemiz için hayırlı olmuştur, arada sırada şu çukurları da düzeltirse çok daha hayırlı olacaktır, ancak ekonomide böyle olmamıştır. Ekonomi ikiye bölünmüş, bir tarafta rant ekonomisi, sıcak parayla beslenen bir ekonomik alan, bu alanda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş o sade vatandaşlar yok, garipler yok, kimsesizler yok, yetim ve öksüzler yok, yoksullar yok. Burada AKP'nin sırtından milletvekili olmuş, bakan olmuş yandaşlar, yalakalar, yakınlar ve hanedanlar var. Çocuklarının bir bisikleti dahi olmazken, şimdi Land Rover ciplerle kızı bir yanda, oğlu bir yanda dolaşıyor'' diye konuştu. -''REKLAM ARASINDA BİLE RECEP TAYYİP ERDOĞAN''- AK Parti iktidarının süresinin dolduğunu ileri süren Bahçeli, 12 Haziran akşamında halk iradesinin tecelli edeceğini ve ''Abbas yolcu'' diyeceğini söyledi. Başbakan Erdoğan'ın konuşmalarının sabahtan akşama kadar televizyon kanallarında geniş yer bulduğu eleştirisinde bulunan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sabah 6'da televizyonu açıyorsunuz, karşınızda Recep Tayyip Erdoğan. Bir saat sonra haberler, Recep Tayyip Erdoğan. Her saat başı haberler, Recep Tayyip Erdoğan. Bir de ekstra programlara çıkıyor. Besleme gazeteciler, sözde aydınlar oturmuşlar al gülüm ver gülüm, danışıklı dövüş, 'şunu sorsak, nasıl bulursunuz sayın Başbakan?' Eğer ters bir soru sorarsa işinden oluyor, ya yakınları uzaklaştırılıyor ya da azarlanıyor. Televizyonda istediğiniz diziyi izlerken bile reklam arasında Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyorsunuz. Buna rağmen, hala bu meydanlar muhalefet partisinin toplantıları ile şerefleniyorsa Recep Tayyip Erdoğan muhalefeti hor görme, onları aşağılama, senin sahip olduğun imkanlar olmamasına rağmen muhalefet milleti ile buluşuyor.'' ''AKP iktidarı, dokuz yıllık beceriksizlikten, kabiliyetsizlikten çıldırma noktasına gelmişler, kurtuluşu çılgın projelerde arıyorlar'' diyen Bahçeli, AK Parti'nin yorulduğunu ve artık yapacakları hiçbir şey kalmadığını öne sürdü. Bahçeli, şöyle devam etti: ''Eğer öyleyse Adalet ve Kalkınma Partisi 'niye üçüncü dönemde ısrar ediyor' diye sorarsanız o Recep Tayyip Erdoğan'ın korkusudur. Artık Recep Tayyip Erdoğan geceleri uykusuz, uyuduğu anda kabus görüyor. Çünkü üçüncü defa iktidar olmadığı takdirde Yüce Divan'a gideceğini adı gibi biliyor.'' Bahçeli, alandakilere MHP'nin iktidarında yapmayı planladıkları, aralarında ''Hilal Kart'' uygulamasının da bulunduğu sosyal yardımları anlattı.