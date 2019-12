-BAHÇELİ GÖZALTILARI YORUMLADI KARAİSALI (A.A) - 05.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Son yıllarda Türkiye'de, siyasi iktidar geçmişten bu yana bazı konular üzerinde eğilerek, yargıyı harekete geçirmek suretiyle bir süreç başlatmıştır" dedi. Bahçeli, Adana'nın merkez Karaisalı İlçesi Belediye Başkanı Babacan Durak'ı ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, gazetecilerin gözaltına alınmalarıyla ilgili soruyu yanıtlarken, yargının yavaş işlemesini eleştirdi. Bahçeli, "Son yıllarda Türkiye'de, siyasi iktidar geçmişten bu yana bazı konular üzerinde eğilerek, yargıyı harekete geçirmek suretiyle bir süreç başlatmıştır. Bu süreç halen devam ediyor. Yargıdaki çalışmalar çok yavaş gelişiyor. Oraya hızlı bir akım sağlamak lazım. Kadro yetersizse kadro tahsisi yapmak lazım" dedi. Bugün için gündemde tutulan konuların yargıda hızla sonuçlandırılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, ancak, bunlar yapılmayıp, her gün yeni bir olay gelişiyormuş gibi tutuklamalarla yargının faaliyet alanının genişlediğine dair bir düşüncenin Türkiye'de yayılmaya çalışıldığını kaydetti. Bahçeli, "Buna artık son vermek lazım. Tartışmaları belli bir ölçüde tutmak lazım. Yargının sonuçlarını sabırla beklemek lazım. Yoksa her gün konuşarak, karşılıklı değerlendirmeler yapılarak yargıyı başka yönlere çekme anlayışından kurtulmak lazım" dedi. Bahçeli, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Aytaç Durak'la ilgili bir soru üzerine de "Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı üzerinde sürdürülmek istenen tavırların bir benzerinin de Kayseri'de ve Elazığ'da olması lazım" dedi. Yargılama bir yerden başlanırsa hepsini sıraya almak gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi: "27 Nisan'a uzak kalmak, 28 Şubat'ı görmezlikten gelmek zannediyorum hükümet, yargı ilişkileri açısından soru işaretleri taşıyan konulardır. Bir yerden başlanırsa tamamlanmalı. Ama her şeyden evvel yargı bağımsız olmalı, adaletli, hızlı davranmalı. En kısa süre içinde elindeki davaları sonuçlandırmalıdır." Bahçeli, Aytaç Durak'ın MHP'den milletvekili adayı olacağı yönündeki söylentilerin hatırlatılması üzerine de "Daha aday belirleme sürecine girmedik" dedi.