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Politika

Bahçeli: ''Görüşme talihsiz'' TBMM (A.A)

22 Aralık 2011 01:05

-Bahçeli: ''Görüşme talihsiz'' TBMM (A.A) - 21.12.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın bütçe konuşmasını, Hükümetin benimseyip benimsemediğinin netleşmesi gerektiğini ifade ederek, ''Bugün yapılan görüşme, çok büyük talihsiz bir görüşme, bir provokasyondur'' dedi. Bahçeli, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Devlet Bahçeli, 61. Hükümet'in 2012 yılı bütçesinin millete, devlete hayırlı olmasını diledi. Bütçe görüşmelerinde, Hükümet adına söz alan kişilerin genellikle Hükümetin görüşünü yansıttığını belirten Bahçeli, ''Dolayısıyla bugünkü Hükümet adına yapılan görüşmede, Sayın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın görüşlerini bu Hükümet, benimsiyor mu benimsemiyor mu, bunun netleşmesi lazım'' dedi.  Bugün yapılan görüşmeyi, ''çok büyük bir talihsiz görüşme'' olarak değerlendiren Bahçeli, şunları kaydetti: ''Bugünkü yapılan görüşme bir provokasyondur. Bugün yapılan görüşmeyle, görüşme sırasında BDP'den ve AKP sıralarından toplanan alkışlarla, Türkiye bir yere doğru, şuurlu şekilde sürükleniyor. Bir rol paylaşımı sezintim var. Eğer Başbakan Yardımcısı'nın bu konuşmaları Hükümetin görüşü ile bağdaşıyorsa, örtüşüyorsa, Hükümetin yapacağı bir tek şey var; KCK operasyonlarını durduracak, Güneydoğu Anadolu'daki PKK ile terörle mücadele eylemlerini durdurup, BDP, PKK ne diyorsa, Bülent Arınç aracılığıyla onu yerine getirmesi lazım.''

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