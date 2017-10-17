Bahçeli: Gerekirse Barzani yakalanıp getirilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, isim vermeden gazetecilere yüklendi. "82 Kerkük deriz morarırlar, 83 Musul deriz nöbet geçiren şizofrene dönerler" diyen Bahçeli, "PKK'nın Kerkük'e yuvalanması Türkiye için milli meseledir" ifadesini kullandı.

MHP lideri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani için "Gerekirse yakalanıp getirilmeli" dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 'tansiyonu düşürme' çağrısına da değinen Bahçeli, "Sen hangi yüzle konuşuyorsuz?" diye tepki gösterdi. Bahçeli, Davutoğlu için "Barzani'ye 'Kalk Mesud' diyen eski Başbakan, geçtiğimiz pazar günü 10 maddelik manifestoyla kendini hatırlatma girişiminde bulunmuştur. Anlaşıldğı üzere Kerkük'ün Türkmen ruhunu inkar etmiştir" şeklinde konuştu.

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Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

"Peşmerge yanına PKK'yı da alarak Irak ordusunun karşısında mevzilenmişti. Peşmerge başı yanlış üstüne yanlış yapmıştır. Kerkük'te PKK'nın ne işi vardır? Buna hangi güçler çanak tutmuştur. Oynanan oyun şiddetli ve büyüktür. PKK'nın Kerkük'e yuvalanması Türkiye için de milli güvenlik meselesidir. Barzani-PKK cinayet ittifakında, hedef Türkmen yurtlarıdır.

"Konu Kerkük oldu mu 3 maymunu oynarlar"

Yedi düvelle karşı karşıya gelmenin anlamı yok diye akıl veren devşirme ve satılık kalemler, sizin gibi korkakça ve haysiyetsizce yaşamaya 'tamam' mı diyelim? Kürdistan tuzağı kuruluyor, hala görmüyor musunuz? Nasıl olsa tuzunuz kuru, kapmışınız bir gazete köşesi, kurulmuşsunuz bir televizyon ekranına. Telimiyetçilik bu tiplerin ruhunda vardır. Barzani'ye çıt çıkarmazlar, PKK'ya zeytin dalı uzatırlar, konu Kerkük oldu mu, 3 maymunu oynarlar.

83 Musul deriz, şizofreni hastasına dönerler. Dış politikada denge imiş, neyin dengesi? Ortada denge mi kaldı? Türk milletini önüne gelen rahatsız ederse bunu da aldırmamak gerekiyormuş. Beyzadelerin rahatı kimsede yoktur. Bu iki ayaklı kırım kongo kenelerine Türk milleti mutlaka hesap soracaktır.

Meğer Ali Kemal ölmemiş, ruhu siyasette, sanatta, sivil toplum kuruluşlarına vızır vızır dolaşıyor.

Kerkük'te PKK'nın konuşlanma teşebbüsü Türkiye için alarmdır. Keskin bir şekilde müdahale edilmesi hususunda her ihtimal planlanmalıdır. MGK ile Dışişleri Bakanlığı'nın dünkü açıklamaları bizim nezdimizde olumludur.

"Hangi yüzle konuşuyorsun?"

Gerekirse PKK'ya engel olacak her türlü girişim havadan ve karadan başlatılmalı. Barzani'ye "Kalk Mesud" diyen eski Başbakan, geçtiğimiz pazar günü 10 maddelik manifestoyla kendini hatırlatma girişiminde bulunmuştur. Anlaşıldğı üzere Kerkük'ün Türkmen ruhunu inkar etmiştir. Yani kendisinden bekleneni bir kez daha yerine getirmiştir. Stratejik derinlikte az kalsın Türkiye'yi boğmak üzereyken görevden el çektirilen zihniyet, şimdi kalkmış fikri sorulmuş gibi açıklamalar yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı, TSK, güçlü bir iradeyle ağız birliği içindeyken bir eski Başbakan'ın devlet politikalarına aykırı beyanat vermesi gafilliktedir. Durdun durdun da şimdi niye ortaya çıktın? "Sıfır sorun" politikasının enkazı daha kaldırılmamışken, sen hangi yüzle konuşuyorsun?

"İdlib'in temizliği şarttır"

İdlib'in başta ayağa temizliği şarttır. Türkiye, terör koridorunun açılmasına izin vermeyecektir. Bugün İdlib yarın Afrin derken Türkmeneli'nin namus ve şeref mücadelesine destek vermek için kahramanlarımızın, tepelerine balyoz gibi inmesi temennimizdir. Bu terör örgütleri aynı merkezden kumanda edilmektedir.

Karşımızda kim durursa dursun alayını ezip geçmek mukaddesatımıza borcumuzdur.

ABD suçlu görmek istiyorsa kendisini yoklamalıdır. Terörizme karşılar, sözlerine baksak terörden muzdaripler. FETÖ'nün imam kılıklı hain başı ne geziyor sizin ülkenizde.

"OHAL'in yeniden uzaltımasını destekliyoruz"

OHAL'in yeniden uzatılması kararını destekleyeceğimizi belirtmek isterim.