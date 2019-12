-BAHÇELİ: GEÇMİŞTEKİ UYGULAMA DOĞRUYDU MERSİN (A.A) - 18.02.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Seçimlere yakın bir süre içerisinde TBMM'de bir seçim kararı alınırken, milletvekillerinin illere göre dağılımı gözden geçirilmelidir. Her ilin enaz 2 milletvekilliği ile temsiline imkan sağlayan düzenlemenin korunması için MHP üzerine düşen gayreti gösterir'' dedi. Bahçeli, bir dizi etkinliğe katılmak üzere geldiği Mersin'de, Gözne Otoban Gişelerinde kalabalık bir partili grubunca karşılandı. Ülkü Ocakları Hizmet Binası'nın açılışının ardından soruları yanıtlayan Bahçeli, her ilden bir milletvekilliğinin çıkmasının ''tabi bir hal'' olduğunu belirterek, ''Yani mevcut nüfusumuza göre belirli milletvekillerinin öncelikle birer milletvekilliğini illere dağıtmasıyla eşitlik sağlamasında büyük bir fayda vardır. Fakat, nüfusun fazla olan unsurlarıyla illerin milletvekili sayısını belirlemede TBMM'de güzel bir çalışma yapılmıştı. Bu düzenlemede söz gelimi, Bayburt 1 milletvekilliğine düşmüşken, bu iki milletvekilliğine gelmişti. Böylelikle de illerimizde demokrasiye uygun bir rekabetin doğmasına fırsat veriliyordu. Şimdi zannediyorum CHP'nin, Anayasa Mahkemesi'ne başvurusuyla iptal edildi. Şu an yeni bir düzenleme ihtiyacı hissediliyor. Hükümetten bir çaba ortaya koymalarını bekliyoruz'' dedi. ''Bizim anlayışımıza göre, geçmişteki uygulama çok doğruydu'' diyen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü. ''Eğer bir milletvekilinin bulunduğu ilde, seçim yapmaya çalışırsanız, mevcut seçim sisteminin mantığına ve ruhuna ters düşer. Mesela, Gümüşhanede milletvekilliği sayısını 1'e düşürmüşseniz, basit çoğunluk esasına kaçarak seçim yapılmış olur ki, bu Türkiye genelindeki uygulamasını da sistemin ruhuna aykırı kılar.'' -''TORBA KANUN''- Bahçeli, ''Torba Kanun'' ile ilgili yapılan son değerlendirmelere ilişkin de, şunları kaydetti: ''Bu konuda milletvekili arkadaşlarımız TBMM'de üstün gayret göstermişlerdir. Torba Kanunu'nun içerisine son eklemelerden bazılarına MHP, seviyeli muhalefet anlayışıyla engel olmuş, bazılarına ise yeni önergelerle katkı sağlamıştır. Torba Kanunu çok geniş kapsamlı çıkmıştır, Türkiye'ye hayırlara vesile olmasını diliyoruz.'' Oda TV baskını ile ilgili olarak da, Bahçeli, ''Yargı sürecinin sonucunu beklemek durumundayız. Her gün yeni bir olay karşısında farklı değişik yorumlar getirerek olayı daha fazla anlaşılmaz hale getirmenin anlamı yok. Herkes sabırlı olmalıdır. Tutuklamalar devam ediyor ise geçmişteki tutuklamalarla birlikte sonucunu sabırla beklemeliyiz. Yargıya güvenerek hareket etmeliyiz. Sonucunu hep beraber milletçe görelim'' diye konuştu. ABD Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone'nin Türkiye ile ilgili yorumlarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in ''Kimse bizim içişlerimize karışamaz'' şeklindeki değerlendirmelerine de, Bahçeli, ''Doğru söylemiş, kimse içişlerimize karışmasın'' diye yanıt verdi. Bahçeli, bir dergide seçimlerde MHP'nin yüzde 10 barajının altında kalacağı yönünde yazıların hatırlatılması üzerine de, ''O dergi çok yanlış bir değerlendirmede bulunmuş. Onlar yazdı diye hepimizin inanacak hali yok'' diye yanıt verdi.