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Politika

Bahçeli: Geçmişi iyi değerlendirin

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki mitingte "Geçmişi iyi değerlendirin. Ona göre oy verin" dedi.

10 Mart 2009 02:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bu seçim sadece belediye başkanlığı, il genel meclisleri, belediye meclis üyelerinin belirlenmesi değil, ülkemizin geleceğinin belirlenmesinde bir kilometre taşı olacak" dedi.


Bahçeli, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki Toprakkale Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Bu seçimin önceki seçimlerden çok daha farklı anlamlar içerdiğini belirten Bahçeli, hangi partiden olursa olsun oy verme çağına gelen herkesi, sandık başına giderek yüksek katılımı sağlamaya çağırdı.

29 Mart seçimlerinin tarihi bir fırsat olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Sandığa vardığımızda geçmişte olanları iyi değerlendirmeli, vicdanımızın sesini dinleyerek oyumuzu kullanmalıyız. Oylarımızı ipotek altına aldırmayalım. Kendi irademizle oy verirsek Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi imkanına kavuşuruz. Siyasi iktidardan memnun değilsek bunu başka yollarda aramamalıyız.

Millet, iradesine başvurmayı artık öğrenmeli, mutlaka bu iradeye başvurmalıyız. Bu seçimde bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü bu seçim sadece belediye başkanlığı, il genel meclisleri, belediye meclis üyelerinin belirlenmesi değil, ülkemizin geleceğinin belirlenmesinde bir kilometre taşı olacak."

Toprakkale'nin yeni ilçe olduğunu ve gelişme potansiyelinin bulunduğunu belirten Bahçeli, kentin modernleşmesi, gelişmesi için Belediye Başkan adayları Cevdet Uyduran'a destek verilmesini istedi.

Mitinge katılan bazı vatandaşların "açız, açız" diye bağırması üzerine Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Onu bizden önce AK Parti'ye söyleyeceksiniz. Türkiye'deki işsizlik, kimsesizlik, bütün bunları dikkate alarak bu seçimin önemli olduğunu vurguluyorum. Türkiye'nin durumunun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Yanan, yaşanacak olan krizi çok iyi biliyoruz. Türkiye'deki açlık ve yoksulluğu çok iyi biliyoruz. İşte bunları aşabilmek için, mahalli seçimlerde AK Parti'ye bir ihtarda, uyarıda bulunmakta yarar var. Bunu yapmadığımız takdirde yolsuzluk, yoksulluk ve kimsesizlik devam edecektir."

Konuşmasının ardından konvoy eşliğinde Osmaniye'ye hareket eden Bahçeli, yol boyunca sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşların yanında durarak sohbet etti.

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