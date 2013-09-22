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Politika

Bahçeli: Gazla kovalanmak istiyorsanız kovalanın ama oyunuzu verin

Bahçeli: Vatandaş olarak sandığa gidin, sandıktan çıkan AKP’yi sandığın içine gömün

22 Eylül 2013 13:01

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın kızının düğününe katılmak için önceki gün geldiği Isparta’nın Uluborlu ilçesinde halka seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ”ODTÜ’lü öğrencilerle konuş” ve “Eline tava alarak çalan hanımefendileri kınama” diye seslendi.

Bahçeli, Uluborlu’da önce bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Burada halka konuşma yapan Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ODTÜ eylemlerine gösterdiği tavrı eleştirerek “Gençlerden bazıları üniversitesinin ortasından yol gitmesine tepki ortaya koyduğu vakit, ‘ormanda yaşamak istiyorsanız, ormana gidiniz’ diyor. Hâlbuki Sayın Başbakan, 10 yıllık tecrübenle bu genç kardeşlerimizi ikna et, yanına büyükşehir belediye başkanını al, danışmanlarını al, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne git. Gençliği, yani milletimin geleceği olan gençliği muhatap al, ona saygı duy” dedi.

 

‘Çimmek istiyorsanız çimin’

 

Başbakan Erdoğan’a “Eline tava alarak çalan hanımefendileri kınama” diye seslenen Bahçeli, “Ne yapsın hanımefendiler evde tavadan başka, kaşıktan başka ne alacak eline, silah mı alacak?” diye sordu. 28 Ağustos’ta cumhurbaşkanlığı ve 2015’te ise milletvekilliği seçimleri olacağını aktaran Bahçeli, şunları söyledi:“Hepinizi 30 Mart 2014’de yapılacak mahalli idari seçimlerinde sandığa gitmenizi istiyorum. Tencere tavayı yine çalın, o sizin bileceğiniz iş, suyun karşısına geçip çimmek istiyorsanız çimin. O da sizin bileceğiniz iş. Gazla kovalanmak istiyorsanız kovalanın, o da sizin bileceğiniz iş, ama vatandaş olarak sandığa gidin, sandıktan çıkan AKP’yi sandığın içine gömün” diye konuştu.

Daha sonra kısa bir süre önce babasını kaybeden Senirket Belediye Başkanı Hüseyin Baykal’a taziyede bulunmak için ilçeye gelen Bahçeli, demokratikleşme paketine ilişkin bir soru üzerine “Demokratikleşme paketinden ne çıkacak sabırla bekliyoruz” diyerek, açıklandıktan sonra paketle ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. Gazetecilerin Fazıl Say’ın 10 ay ceza almasına ilişkin sorusuna Bahçeli, “Yargının verdiği karardır. Sanatçı olması, başka bir şey olması, yargı önünde fazla bir anlam ifade etmez” cevabı verdi. 

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