-BAHÇELİ: GAVURDAĞI'NDAN BAŞKALARI DA BAHSEDİYOR GEMLİK (A.A) - 25.07.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türkiye'yi bölmek isteyen dış unsurlar, Sivas Gavurdağı'nı hudut belirlemiş, onun ötesine 'Kürdistan' demiş. İkide bir Sivas Gavurdağı sınırından bahsediyorsan ondan başkaları da bahsediyor, Barzani de ABD de Avrupa da böyle diyor'' dedi. Bursa'nın Orhangazi ilçesinden Gemlik'e geçen Bahçeli, İskele Meydanı'ndaki bir çay bahçesinde vatandaşlara hitap etti. Referandumda vatandaşlardan ''Hayır'' oyu kullanmalarını isteyen Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sürekli olarak ''Sivas Gavurdağı'ndan öteye geçemezsiniz'' sözlerini sarf ettiğini vurguladı. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ne demek bu? Sivas'tan öteye sen geçiyorsun da diğer siyasi partiler niçin geçemiyor? Bununla neyi anlatmak istiyorsun? Bana 'Sayın Bahçeli, geçenlerde Kars'a Iğdır'a gittiniz ama oraya varmışken Ağrı'yı ziyaret etmiş olsaydınız, daha iyi olurdu' veya 'Elazığ'da miting yaptınız, oraya kadar geldiniz, belki Şırnak'a, Bingöl'e de varsanız, iyi olurdu' diyebilirsin, bize tavsiyelerde bulunabilirsin. Ama 'Bunlar Sivas Gavurdağı ötesine geçemiyor' dediğiniz an, şu sorunun cevabını bulmak lazım; Sayın Başbakan, Sivas Gavurdağı hududundan neyi kastediyor? İnternete girdiğimizde, 'Kürdistan haritaları'nı göz önüne getirdiğinizde, Türkiye'yi bölmek isteyen dış unsurlar, Sivas Gavurdağı'nı hudut belirlemiş, onun ötesine 'Kürdistan' demiş, bu tarafa Türkiye demiş. Sen de mi öyle demek istiyorsun? İkide bir Sivas Gavurdağı sınırından bahsediyorsan ondan başkaları da bahsediyor, Barzani de ABD de Avrupa da böyle diyor.'' Devlet Bahçeli, AK Parti Grup toplantısında Başbakan Erdoğan'ın ağlamasına da değinerek, ''Bu ağlamalarla bizi ne kadar kandıracaksın? Hele sulu gözlü bir bakanları var, hafif hava nemlense, onun da gözü nemleniyor'' diye konuştu.