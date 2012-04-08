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Politika

Bahçeli, Fransa'da 'soykırımı inkar yasası'nı eleştirdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ermeni soykırımını inkarı suç sayan Fransa parlamentosunda kabul edilen, ancak Anayasa Konseyi'nde reddedilen yasayı Fransa'da sert bir dille eleştirdi

08 Nisan 2012 12:42

MHP Genel Başkanı Bahçeli, soykırım inkarını suç sayan ve Fransa Anayasa Konseyi'ne takılan 'inkar yasasını' Fransa'da sert bir şekilde eleştirdi. Bahçeli, "Yasa iftira ve hüsnü kuruntudan ibarettir" dedi.

Bahçeli, Fransa'nın Metz kentinde düzenlenen, Fransa Türk Federasyonu 10. Büyük Kurultayı'na katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasında söz konusu yasanın 'iyi niyetli olmadığını' ve 'asılsız ve hezeyan olduğu' aktaran Bahçeli; "Yasa iftira ve hüsnü kuruntudan ibarettir'' ifadelerini kullandı.


'Diaspora akıllanmalı'


Bahçeli, ''Ermeni diasporasının teşvikiyle milletimizi sanık sandalyesine oturtmak isteyenler hayal kırıklığı yaşamıştır. Ermeni diasporası artık akıllanmalıdır''dedi.


'Fişleme özgür düşünceye aykırı'


Bahçeli, ''Fransa, Ermeni diasporasının taşkınlıklarına göz yumarken, yasaya çıkan ve gösteri yapan bizim vatandaşlarımızı fişlemeye çalışması özgür düşünceye aykırı bir durumdur''ifadesini kullandı.


İslami terör tepkisi


Konuşmasında batı kamuoyunda ''İslami terör'' ifadesinin sık bir şekilde kullanılmasına sert tepki gösteren Bahçeli, ''İslam ile terör ve İslam ile terörizmi aynı çerçeveye oturtmak gayretinde olanlar var, bu büyük bir hatadır''dedi.

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MHPDevlet BahçeliFransasoykırımı inkar yasası

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