Bahçeli, Fransa'da ‘Ermeni soykırımı yoktur’ diyecek

Fransız Senatosu’ndan dönen Ermeni soykırımı iddialarının inkarını suç sayan yasaya tepki göstermek isteyen MHP lideri Devlet Bahçeli, Fransa'ya giderek “Ermeni soykırımı yoktur” diyecek.

MHP, eleştirilerini Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin araclığı ile Fransa'da dile getirecek.

Türk federasyonlarının genel kurullarına katılmak üzere hafta sonu Fransa ve Avusturya'ya gitmeye hazırlanan MHP lideri Bahçeli, temaslarında "Ermeni soykırımı yoktur" diyecek.

Devlet Bahçeli, özellikle ziyaretinin Fransa ayağında, Anayasa Senatosu’ndan dönen yasanın suç olarak öngördüğü ifadeleri kullanacak.

MHP lideri Bahçeli, böylelikle Fransa'ya yönelik tepkisini bu ülkeden sert bir dille ifade edecek.

Bahçeli'nin Salı günü Avrupa temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.