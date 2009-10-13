Bahçeli: Fotoğraf karesine CHP de girdi

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında hem iktidara hem CHP'ye yüklendi.





Bahçeli, CHP lider Baykal'ın, Başbakan Erdoğan'a randevu vermesini eleştirerek, "Sayın Baykal, bu girişimiyle istemese de AKP'ye kapıları aralamış ve sindirim sistemine dahil olarak (hazmedilme) sürecinin parçası ve (hazmettirme) arayışının unsuru haline gelmiştir" dedi.





"Yıkım projesi" olarak nitelendirdiği açılım çalışmalarının yeni bir aşamaya girdiğini ifade eden Bahçeli, "Türkiye'nin ayrışması ve Türk milletinin çözülmesiyle sonuçlanacak olan sözde 'Kürt açılımı' sürecinde baş rolü oynayan AKP zihniyeti, kendilerine koltuk değneği ve suç ortağı arama yolunda geçtiğimiz hafta mesafe kaydetmişler ve DTP'den sonra CHP ile de temas kurmuşlardır" diye konuştu.





"Mektubun yolunu gözledi"





"Yıkım projesi"nde görev alacak taşeronların netleşmeye başladığını, anamuhalefet partisi liderinin "Postacı bugün de kapımızı çalmadı" diyerek yollarını gözlediği mektubun nihayet muhatabına ulaştığını söyleyen Bahçeli, "Anamuhalefet liderinin, daha önce 'saygınlığını ve inandırıcılığını kaybettiğini' söylediği yıkım sürecinde, iade-i taahhütlü postayı reddedeceği yerde bir cevapla randevu vermesi, sürece dahil olmak arayışının işareti olmuştur. Sayın Baykal bu girişimiyle istemese de AKP'ye kapıları aralamış ve sindirim sistemine dahil olarak (hazmedilme) sürecinin parçası ve (hazmettirme) arayışının unsuru haline gelmiştir. Bu günden sonra vereceği cevap ve görüşmelerin kamera önünde yapılması da CHP'yi sürecin sorumluluğundan kurtaramayacaktır" dedi.





Baykal'ın, 1989 yılında partisinin genel sekreteri olarak yayımladığı raporun baskısı altında bunaldığını öne süren Bahçeli, bu raporda, bugün AKP ve işbirlikçilerinin dile getirdiği ve 1991 yılındaki Erdoğan raporuna benzer tespitlerin bulunduğunu iddia etti.





"Başbakan şantaja dönüştürdü"





"Bu nedenle ya 21 yıl önceki görüşlerini inkar edecektir ya da bunlara sahip çıkmaya devam edecektir. Çıkışı kalmamıştır. Başbakan Erdoğan, bu konuyu şantaja dönüştürmüştür" diyen Bahçeli, "Sayın Baykal, AKP Genel Başkanı vatandaş Recep Tayyip Erdoğan'ı, karanlık gelişmelerle gidilecek bir seçim sonunda Başbakan yapan süreçte olduğu gibi yeni bir çözüm ortağı ve yol arkadaşı haline gelmek üzeredir. Sayın Anamuhalefet liderinin, kendi ifadesiyle 'tutarsızlıklar, çelişkiler, belirsizlikler içeren, tehlikeli tuzaklar barındıran bu 'açılım politikasında hiçbir şekilde sizinle birlikte olmayacağımız çok açıktır' sözlerine rağmen, baş başa ikili görüşmeye daveti, tutumunu hala netleştiremediği konusunda manidar işaretler vermiştir" dedi.





"Belki de böylelikle, Başbakanın ifade ettiği gibi 'bağcıyla uğraşmayacaklar ve üzümü beraber yemeye' başlayacaklardır" diyen Bahçeli, "Taşlar yerine oturacak ve 'yıkım troykası' bu yolla tamamlanacaktır. Ve fotoğraf karesinde eksik parça da yerini alacak Meclis kürsüsü önünde poz veren AKP ve DTP'nin arasına CHP de girecektir" ifadesini kullandı.