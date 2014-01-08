Bahçeli, Feyzioğlu ile yapıcağı görüşmeyi iptal etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile yapacağı görüşmeyi iptal etti. Bahçeli, Feyzioğlu'nun adını bir kere bile anmadığı yazılı açıklamasında, Feyzioğlu'nun gündeme getirdiği yeniden yargılamanın, Abdullah Öcalan'a örtülü af ihtimali getirdiğini savundu.

Aysel Alp'in hürriyet.com'da yer alan haberine göre, yakın tarihin en ciddi 'Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturması'nın tüm engellemelere rağmen sürdüğünü, çok ağır iddiaların, izahı çok güç suçlamaların Başbakan ve hükümetini köşeye sıkıştırdığını belirten Bahçeli "Milliyetçi Hareket Partisi’nin Barolar Birliği Başkanı’ndan duyacağı ve öğreneği bir bilgi, dikkate ve kayda alacağı parlak bir fikri de görülmemektedir'' ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle:



'Hükümet taş üstünde taş bırakmadı'

"Türkiye; çıkarından başka bir şey düşünmeyen, yandaşlarını gayri meşru yollarla zenginleştirmek için mücadele veren bir iktidarın yönetiminde can çekişmektedir. AKP zihniyeti kanun dışı ilişkilerin yuvası; yolsuzlukları aklama, kayırma, koruma ve arkalama merkezine dönmüştür. Hukukun üstünlüğüne uyması ve bağlı kalması gereken, bu kapsamda rüşvetin ve yolsuzluğun üstüne samimiyetle gitmesi şart olan AKP hükümeti bürokrasiyi hedef seçmiş, resmen taş üstünde taş bırakmamıştır."

İsmini anmadı

Çalkantılı, tehdit ve tehlikelerle dolu gündem içerisinde Türkiye Barolar Birliği Başkanının bir süredir “Yeniden Yargılama” bahanesi altında bir dizi girişim ve temaslarda bulunduğunu belirten Bahçeli, "Bu şahıs, sivil inisiyatif başlattıklarını açıklayarak, kaldırılan Özel Görevli Mahkemelerle ilgili görüşlerini ve Geçici 2.Maddenin mahsurlarını günlerdir dile getirmektedir. Barolar Birliği’nin Sayın Başkanı, Başbakan Erdoğan’la da Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya gelmiş, kamuoyuna yansıdığı kadarıyla adaletin hakkını savunamadığı gibi, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili herhangi bir eleştiri getirememiştir" dedi.

Gerekçe televizyon konuşması

Bu durumun hukukun bel kemiği olarak değerlendirdikleri Barolar Birliği’nin söz konusu Başkanı’na uygun düşmediğini ifade eden Bahçeli, Grup toplantısındaki sözlerine atıfta bulunarak, dün bir TV programına çıkan TBB Başkanı hakkında "Peşi sıra bu kişi, katıldığı bir televizyon programında şahsıma ve partimize yönelik eleştiride bulunmuş, Yeniden Yargılama konusunda A’dan Z’ye yanlış bilgilendirildiğimi ifade ederek dünkü grup konuşmamda kırıcı olduğumu iddia etmiştir. Anlaşıldığı kadarıyla Yeniden Yargılamayla ilgili muhtemel mutabakatın İmralı canisi ve mahkûmiyet almış PKK’lı militanlara kadar ulaşma risk ve kaygısını açık yüreklilikle beyan etmemiz Barolar Birliği Başkanı’nı rahatsız etmiş ve ürkütmüştür'' ifadelerini kullandı.

'Yeniden yargılama örtülü affa ortam açacak'

Bahçeli, bu kapsamda Barolar Birliği Başkanı’nın maksadını aşan üslubunu yadırgadığını vurgulayarak, "Türkiye bu doğrultuda giderse Oslo ve İmralı müzakerelerinin Yeniden Yargılama havucuyla örtülü bir affa ortam açacağı güçlü bir ihtimaldir. Bu sebeple Barolar Birliği Sayın Başkanı’nın heyecanla sürdürdüğü, malum çevrelerle danışıklı dövüş içinde götürdüğü süreç çok farklı ve milli vicdanların kabullenemeyeceği mecralara kayma izlenimi taşımaktadır'' dedi.



'Ondan öğrenecek bir şeyimiz yok'



Bahçeli, açıklamasını şu sözlerle bitirdi:

"Bizim haklı, doğal ve meşru eleştirilerimizi kırıcı bulan Barolar Birliği Başkanı görüş ve düşüncelerini medya tarafından kendisine tanınan geniş imkânlarla zaten paylaştığından yarınki randevumuza gerek kalmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin Barolar Birliği Başkanı’ndan duyacağı ve öğreneği bir bilgi, dikkate ve kayda alacağı parlak bir fikri de görülmemektedir.

Bu itibarla Barolar Birliği Başkanıyla yarın yapacağım görüşmeye ihtiyaç kalmadığından dolayı iptal ettiğimi muhataplarının bilmesini istiyor, herkesin bu çerçevede hareket etmesini özellikle ümit ediyorum."

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