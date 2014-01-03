Türkiye Barolar Birliği Erdoğan'la 'yargı krizini' görüşecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yarın Dolmabahçe’deki Başbakanlık ofisinde buluşacak. Feyzioğlu Başbakan'a Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ilgili acil çözüm planlarını anlatacaklarını söyledi. Geçtiğimiz Adli Yıl açılış töreninde sert eleştiriler yapan Feyzioğlu’na Başbakan Erdoğan “Baro başkanının yargı yılının açılışında konuşması yanlış” demişti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le dün sürpriz bir görüşme yapan Türkiye Barolar Birliği Bakanı Metin Feyzioğlu bugün bir basın toplantısı düzenledi ve yargı krizine çözüm önerisini kamuoyuna açıkladı. TBB Barolar Birliği Yönetim Kurul adına konuşan Feyzioğlu, “Önerimiz suçsuz olduğunu haykıran yurttaşları rencide edecek bir af ya da şartlı salıverme değildir” dedi.



Feyzioğlu, yeniden yargılama yapılması gündemde olan Balyoz ve Ergenekon davaları için verilen mahkumiyet kararlarına yeniden yargılama zorunluluğu getirilmesini önerdi. Feyzioğlu’nun önerileri şöyle:

1-Tasnif halindeki özel yetkili mahkemeler kaldırılsın

2-Verdikleri mahkumiyet kararları bozulsun

3-Özel yetkili mahkemelerin verilmiş kesinleşmiş mahuimiyet hükümlerine dair yeniden yargılama zorunluluğu kanunla getirilmeli

4-Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. Maddesi kaldırılmalı

5-Gerekçesiz mahkumiyet ve tutuklama kararları sebebiyle ödenen tazminatlar kusurlu bulunan hakimleri rücu edilmeli

6-Adli kolluk teşkilatı kurulmalı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Gül de Feyzioğlu'nun kendisine sunduğu acil çözüm önerisi planını Köşk hukukçularına inceleyin talimatı verdi. Gül, gerekli görürse kamuoyuna kendisi de bu planla ve yargı krizine ilişkin görüşleri konusunda açıklama yapacak. Gül'ün bu akşam katılacağı televizyon programında da kamuoyuna mesaj vermesi bekleniyor.

Feyzioğlu basın toplantısında, "Sayın Cumhurbaşkanı'na çözüm önerilerini sundunuz mu?" sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza gittim, bir saatlik uzun bir görüşme yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı görüşmemizle ilgili takdir buyururlarsa açıklama yapacaklardır. Ama ben sadece şunu söylemek için kendisinden izin aldım. Sayın Gül'e bu önerilerimizi ilettim. Kendisinden size de ilettiğimizi kamuoyuna açıklayabilir miyim dedim. Sayın Gül de bu planı paylaşmamızı ve kendisinin de hukukçularına bu planı ve önerilerimizi değerlendireceğini söyledi. Kendileri gerekli görürlerse de açıklama yapacaklarını ifade ettiler."

TBMM'ye çağrı

Bu krizden bu gerginlikten onurlu bir şekilde başımız dik şekilde çıkmayı hedefliyoruz. Yasama organı dikeni battığı yerden çıkarması, doğruyu yanlıştan, haklıyı haksızdan ayırmasını, bütün milletin yargıya tekrar güvenmesinin tesis edilmesini talep ediyoruz. Aksi halde yargıya güven duygusu tesis edilmeyecektir.

Başbakan'la randevu

Feyzioğlu, ayrıca yarın saat 15.00'te İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde Başbakan Tayyip Erdoğan'la görüşüp acil çözüm planını anlatacağını açıkladı. Feyzioğlu "Sayın Başbakanımızla çok yapıcı bir görüşme olacağına inanıyorum. Ardından Meclis Başkanıyla da görüşeceğiz. Bu iş adım adım çözülürse toplum birkaç hafta içinde rahatlar" dedi. Feyzioğlu hemen ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve siyasi partilerin genel başkanlarıyla da çözüm önerilerini görüşeceğini açıkladı. Feyzioğlu, paralel devlet sorusu üzerine ise, "Bir ülkenin Başbakanı bunu dile getiriyorsa ben ciddiye alırım. Orada bırakılırsa daha büyük ciddi sorun yaşanır. Bu iddianın doğrudan hedefi anlaşıldığı üzere özel yetkili mahkemelerdir" dedi.

Feyzioğlu eleştirmiş Başbakan cevap vermişti

Geçtiğimiz Adli Yıl açılış törenine Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun sert eleştiriler içeren konuşması damga vurmuştu. Başbakan Erdoğan bu eleştirilere tepki göstererek “Baro başkanının yargı yılının açılışında konuşması yanlış. Yargıtay Kanunu’nda böyle bir hakkı yok. Ayrıca yargı yılı açılışı gereksiz bir durum. Hükümet yılı açılışı var mı?” demişti.