Bahçeli: FETÖ'yle mücadele edilirken PKK ihmal edilmesin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TSK'daki cunta yapılanmas tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "FETÖ’yle mücadele edilirken, PKK’nın ihmal ve gözden kaçması, yerinde bir tabirle ikinci plana atılması milli birlik ve güvenliğimizde dipsiz kuyular açacak, Türkiye’yi her türlü zalim operasyona karşı savunmasız hale getirecektir" dedi.

"Ayrıca darbeci teröristlerle hesaplaşılırken TSK’nın şeref ve haysiyetiyle oynanması büyük badire ve belalara davetiye çıkaracaktır" diyen Bahçeli, "Türkiye’yi kabus ve karanlığa mahkum etmek isteyen odaklarla etkin ve kararlı bir mücadele sergilenirken, siyasi sorumluluk sahiplerinin ortak akıl ve milli şuura riayeti de tarihi önemdedir" ifadesini kullandı.

Bahçeli yayımladığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye tam bir açmaz ve kördüğümle boğuşmakta, denetimsizliğin ve kontrolsüzlüğün her boyutunu yaşamaktadır. Cumhuriyet tarihinde hiç görülmedik güvenlik ve beka sorunları arka arkaya vasat bulmaktadır. Nitekim ülkemiz terör örgütlerinin çok cepheli saldırı ve provokasyonu altındadır. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün ağır ve vahim sonuçları Türkiye’yi başta ayağa sarmışken, bir diğer hain terör örgütü PKK, devlet krizinden istifade ederek kanlı eylem ve caniliklerini artırmaktadır. 29 Temmuz Cuma günü, Hakkâri Çukurca Taşbaşı Köyü bölgesinde, PKK’lı teröristlerin açtıkları ateş ve kurdukları tuzak neticesinde 8 kahraman evladımız şehit düşmüş, 25 kahramanımız da yaralanmıştır. İki gün içinde terörle mücadele sırasında, aralarında asker ve polislerimizin de bulunduğu 13 evladımız şehit olmuştur. Bu felaket ve hezimet tablosu Türk milletini derinden yaralamıştır."

"Türkiye süratle toparlanmalı"

"Taraflı tarafsız herkes kabul etmelidir ki, Türkiye şiddetli ve kör bir terör kampanyasıyla karşı karşıyadır. Asker kisvesine bürünmüş FETÖ’cü hainlerin ülkemize kast etme girişimleri henüz çok yeniyken, bir diğer Türkiye düşmanı örgüt olan PKK’nın vakit kaybetmeksizin silaha sarılması çok iyi değerlendirmelidir. Türkiye süratle ve seri olarak toparlanmalı, yaralarını sarmalı, kendine gelmelidir. Çünkü milli varlığımıza ve bağımsızlığımıza yönelik tehdit dalgası ciddi düzeyde yükselmiş, önemli mesafeler almıştır. Terörizm her vasıta ve kanalı kullanarak Türkiye’yi yıkmaya çalışmakta, gelecek umutlarını kırmaya çabalamaktadır. Bu nedenle FETÖ ve PKK’yı amaç ve emelleri kapsamında birbirinden ayrı ve farklı düşünmek doğru ve isabetli bir yaklaşım olmayacaktır"

"Güçlü bir orduya her zaman ihtiyaç var"

"FETÖ’yle mücadele edilirken, PKK’nın ihmal ve gözden kaçması, yerinde bir tabirle ikinci plana atılması milli birlik ve güvenliğimizde dipsiz kuyular açacak, Türkiye’yi her türlü zalim operasyona karşı savunmasız hale getirecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri hırpalandıkça, prestij ve güvenirliği aşındırıldıkça kaybeden Türkiye ve Türk milleti olacaktır. İçinde yaşadığımız zorlu vatan coğrafyasında güçlü bir orduya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır ve bu son derece açıktır"

"Mehmetçiğin saygınlığı muhafaza edilmeli"

"Türk Silahlı Kuvvetleriyle birlikte devletin diğer kurumlarının içine sızmış FETÖ’cü yapılanmanın kökü kazınırken, özellikle ifade etmeliyim ki, Mehmetçiğin saygınlığı, moral ve ahlaki değerleri özenle muhafaza edilmelidir. Bunun yanında kurumsal değişiklik ve yeniden yapılanmalar iyi düşünülmeli, devlet ve siyaset alanında karşılıklı istişare mekanizması samimiyetle işletilmeli ve şu günkü toz bulutu içinde de aceleye getirilmemelidir"

"Büyük badirelere yol açar"

"Ayrıca darbeci teröristlerle hesaplaşılırken TSK’nın şeref ve haysiyetiyle oynanması büyük badire ve belalara davetiye çıkaracaktır. Türkiye’yi kabus ve karanlığa mahkum etmek isteyen odaklarla etkin ve kararlı bir mücadele sergilenirken, siyasi sorumluluk sahiplerinin ortak akıl ve milli şuura riayeti de tarihi önemdedir. Unutulmamalıdır ki, Türk milletinin ruhu zapt olunmadıkça, azim ve iradesi kırılmadıkça hiçbir hain, hiçbir müstevli ahlaksızlık bu aziz vatanı teslim alamayacak, işgal teşebbüsleri tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi amacına ulaşamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Hakkâri Çukurca başta olmak üzere, vatanın değişik yörelerinde terörle mücadele esnasında şehit olan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Tanrı Türk’ü korusun ve yüceltsin diyorum."