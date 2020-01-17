Bahçeli: FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak için iktidar yargıçlara tam yetki verip arkasında durmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına değindi. FETÖ'nün siyasi ayağı için yargının harekete geçirilmesi gerektiğine işaret eden Bahçeli, "Hükümet olarak milli iradeyi temsilen o yargıçların arkasında duracak: size tam yetki veriyorum, elden gelen tüm çabayı gösteriniz. Siyasi irade olarak da arkanızda duruyoruz demeli" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, CHP'nin konuyla ilgili verdiği önerge için "Kalkıp beş partiyi bir araya getirdik Meclis’te, ne yapacağız hepimiz savcılık mı yapacağız? Hakimlik mi yapacağız? Bir de bunu çok saptırıyorlar. İşte zaten bizi düşündüren, CHP’ye olan güvenimizi sarsan nokta burasıdır" dedi. Yurtta sulh konseyi için önerge verilmesinin daha anlamlı olacağını belirten Bahçeli, "İstismardan vazgeçin, çorbacıyla tatlıcıyla uğraşmayın" diye tepki gösterdi.

"Açıklamazsa suç duyurusu yapacağız"

Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'de ByLock kullanan 120 ila 180 arasında milletvekili olduğu iddiasına değinen Bahçeli, "Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, 120 ile 180 arasındaki ByLock’çuları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na götür ver. Eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız, gel tıpış tıpış ayaklarınla bunların isimlerini ver diyeceğiz" diye konuştu.

"Hükûmet yargıçların arkasında durmalı"

FETÖ'nün siyasi ayağı için yargının harekete geçirilmesi gerektiğine işaret eden Bahçeli, "Hükümet olarak milli iradeyi temsilen o yargıçların arkasında duracak: size tam yetki veriyorum, elden gelen tüm çabayı gösteriniz. Siyasi irade olarak da arkanızda duruyoruz demeli" ifadelerini kullandı.

"HSK yanlışı görüp görevden aldı"

Bahçeli eski EDOK Komutanı Metin İyidil'in beraatine karar veren istinaf mahkemesi üyeleriyle ilgili HSK incelemesi için şunları söyledi: "HSK bu yanlışı görerek görevden almıştır. Bunların hepsini ihraç etmiş olsa muhalefet hukuka muhalefet ettiniz, bu hâkimleri görevden aldınız der. HSK diyor ki şimdi, ‘ben ihraç etmedim görev yerlerini değiştirdim’. Bunun anlamı bunlar artık benim göz hapsimde demektir."

"Erdoğan'ın Esad'la görüşmesine ihtimal vermiyorum"

MHP liderinin dış politikaya yönelik değerlendirmeleri de oldu. Türkiye'nin Libya'da kalıcı ateşkes ve barışı sağlayacağını söyleyen Bahçeli, MİT ile Suriye istihbaratı arasındaki görüşmede mahsurlu bir taraf olmadığını dile getirdi. Bahçeli Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmesine ihtimal vermediğini de kaydetti.

"O üç masum hanımın ne günahı var"

Bahçeli Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabından uyarlanan tiyatronun sahnelendiği etkinlik hakkında da "Çok net bunlar. Kimi eş kimisi ittifak eşi. Bu hanımefendiler evde otururken siz zaten bu tiyatroyu oynuyorsunuz, bu defa Kadir İnanır ile beraber sahnede oynasanız ne olur. O üç masum hanımın ne günahı var" ifadelerini kullandı.

"İBB Başkanını, cumhurbaşkanlığı makamı ile özdeşleştirerek yarışa hazırlıyorlar"

Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanı'nın 17 yıllık iktidarları dönemindeki uygulamaları, 2019 yılı hakkındaki icraatları konusunda toplumu bilgilendirme toplantısı oldu. Bunların içerisinde seçim beyannamelerinde, programlarında bazı projelerin olduğu iddiası ile iktidar döneminde önemli teşebbüs ve yatırımlar yapmışlar. Köprüler, tren yolları, bölünmüş yollar yapmışlar. Bir tanesi de Kanal İstanbul. Diyorlar ki biz bu projeyi gerçekleştireceğiz. Diğerlerini gerçekleştirirken muhalefet yine değişik kavramlarla itiraz etmiş. Olabilir, itiraz edebilirler. Ama seçim beyannamelerini okuyarak, siz bunları nasıl yapacaksınız, kaynağı nedir sorularını sormayıp, bunlar gündeme geldiğinde yaptırırdım, yaptırmazdım tartışması ile Türkiye’yi germenin bir manası yok. İktidar diyor ki 'Ben bugün iktidarım, elimdeki imkanlarla bunu yapmaya çalışacağım.' Diğeri 'Ben belediye başkanıyım sana bunu yaptırmam.' Kurulan tezgah şu; mevcut İstanbul Belediye Başkanını birileri cumhurbaşkanlığı makamı ile özdeşleştirerek belli bir dönem için yarışa hazırlıyorlar. Onun adını koymaya çalışıyorlar. Ona artık kimse sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın demeyecek, sen muhtemelen cumhurbaşkanı adayımız olacaksın diyecek” değerlendirmesini yaptı.

"Kim hangi partiye gidecekse gitsin"

Belediye başkanları transferine yönelik olarak Bahçeli, “Bu konuyla ilgili bizim ihracımız var. Kaynaşlı Belediye Başkanı. Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil edecek hanımefendilere terbiyesizce yaklaşımından dolayı MHP’nin listesinden düştü. Demek ki MHP ille de filan belediye başkanını yanımıza alacağız diye bir çabanın içinde veya bir başka gayretin içinde olmamak durumunda. Ama gelmek isteyen olursa geçmişte böyleydi. Bazıları gelir, bazıları gider. Belediye böyledir. Onun için hangi partiye kim gidecekse gitsin. Yarın başka şeyler de olabilir. Ama MHP’ye HDP’den, CHP’den belediye başkanı her gün geleyim dese dahi kabul etmem mümkün değil” şeklinde konuştu.

Koleksiyonundaki araçların yenilenmesine yönelik soruya ise Bahçeli, “Koleksiyon yenileniyor. Yeni bir cip var. Bizimki eski model. BJK plakaları yayıyorum her tarafa” cevabını verdi.