"Bahçeli, Erdoğan'la anlaşmadan erken seçim kararı almaz"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la anlaşma yapmadan erken seçim kararı almayacağı iddia edildi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan istemediği müddetçe, Parlamentodan erken seçim kararı çıkmaz" dedi.

Selvi, bugünkü "Erken seçim olacak mı?" başlıklı yazısında Ankara'da siyaseti hareketlendiren erken seçim ve ittifak iddialarına yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim iddialarını yalanladığını belirten Selvi, kulislerde erken seçim tartışmasının sürdüğünü aktardı.

"Şartlar farklı" diyen Selvi, "Ayrıca zaman Bahçeli’nin lehine işliyor. Neden erken seçim istesin ki?" diye sordu.

Hürriyet'teki yazının tamamı için tıklayın