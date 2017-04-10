Bahçeli: Erdoğan'ın söylemine 'tek dil'i de ekliyoruz; o zaman 'beş parmak' oluyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mitinglerde 4 maddeyle "Bizim Rabiamız" diye saydığı "Tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan" sloganına "tek dil"in de eklenmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, "Bizim, onun bu söylemlerine ilave ettiğimiz bir de 'tek dil' ülküsü var. O zaman da 'beş parmak' oluyor" dedi.

Cumhuriyet gazetesinin Selda Güneysu'nun haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum çalışmaları kapsamında son mitingini İstanbul’da yaparken, Afyonkarahisar mitingi dönüşünde bazı gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mitinglerde 4 madde üzerinde durarak konuşmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bahçeli, “Onlardan bir tanesi de ‘Tek millet ve tek devlet’ söylemi. Biraz da bunu kendi işaretine uygun bir hale getiriyor. Bizim, onun bu söylemlerine ilave ettiğimiz bir de ‘tek dil’ ülküsü var. O zaman da ‘beş parmak’ oluyor” dedi.